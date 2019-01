In der Bremer Neustadt wurde eine Bahnfahrerin mit einem Laserpointer geblendet (Symbolfoto). (Patrick Lux/dpa)

Eine Straßenbahnfahrerin wurde am Samstagabend in der Bremer Neustadt mit einem Laserpointer geblendet, teilte die Polizei am Montag mit. Die 51-Jährige Fahrerin einer Bahn der Linie fuhr gegen kurz vor 19 Uhr den Buntentorsteinweg in Richtung Arsten, als sie mehrfach von den Laserstrahlen im Gesicht geblendet worden war. Sie stoppte die Bahn ohne weiteren Zwischenfall, sie verspürte dennoch Kopfschmerzen und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Polizei Bremen einen 25-Jährigen ermitteln. In seiner Wohnung fanden die Beamten einen Laserpointer und beschlagnahmten diesen. Gegen den Bremer wurde ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in Bahnverkehr und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Das Blenden mit Laserpointern im Bahnverkehr kann mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft werden. (jfj)