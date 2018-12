Bahnen aus Richtung Innenstadt fahren abweichend bis zum BSAG-Zentrum am Flughafendamm. (Christian Walter)

Die Straßenbahnlinien 1 und 8 können bis auf weiteres nicht nach Bremen-Huchting fahren. Das teilt die BSAG am Freitag mit. Grund für den Ausfall ist demnach ein Schaden an der Oberleitung im Bereich der Bremer Neustadt: Ein Lkw ist mit dem Fahrdraht zusammengestoßen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet, die Bahnen aus Richtung Innenstadt fahren abweichend bis zum BSAG-Zentrum am Flughafendamm. "Wie lange die Störung dauert ist derzeit noch unklar, da es einen erhöhten Reparaturaufwand gibt", heißt es in der Mitteilung der BSAG. (skr)