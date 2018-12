Bahnen aus Richtung Innenstadt fahren abweichend bis zum BSAG-Zentrum am Flughafendamm. (Christian Walter)

Die Straßenbahnlinien 1 und 8 fuhren seit Freitagmittag nicht nach Bremen-Huchting. Grund für den Ausfall war laut der BSAG ein Schaden an der Oberleitung im Bereich der Bremer Neustadt: Dort war ein Lkw mit dem Fahrdraht zusammengestoßen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet, die Bahnen aus Richtung Innenstadt fuhren abweichend bis zum BSAG-Zentrum am Flughafendamm. Im Laufe der Nacht konnten die Arbeiten an der Leitung abgeschlossen werden, sodass Fahrgäste wieder wie gewohnt nach Huchting gelangen. skr/var)

++ Diese Meldung wurde um 07.57 Uhr aktualisiert. ++