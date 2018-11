Ein Wasserrohrbruch sorgte für Behinderungen bei der BSAG: Weil es im Bereich Bahnhof Walle zu einer Straßensperrung in beiden Richtungen gekommen war, fuhren die Straßenbahnen der Linien 2 und 10 von und nach Gröpelingen im Bremer Westen am Nachmittag Umleitungen über die Strecke der Linie 3, das teilte die Bremer Straßenbahn AG am Nachmittag mit.