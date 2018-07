In Hastedt ist es am Montagmorgen zu einem Schaden der eher ungewöhnlichen Art gekommen: Ein LKW-Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug auf der Hastedter Heerstraße und riss dort die Oberleitung der Straßenbahn aus ihrer Verankerung. "Das sehen wir so auch eher selten", sagte ein Sprecher der Bremer Straßenbahn AG.

Die Leitungen seien komplett aus der Wand gerissen, dementsprechend lange könnte die Reparatur dauern. Es müssten neue Wandhaken eingesetzt werden. Betroffen von dem Schaden sind die Straßenbahnlinien zwei und zehn. Sie fahren zur Bennigsen- beziehungsweise zur Georg-Bittner-Straße und von dort zum Weserwehr. Dort können Fahrgäste in die Buslinien 40 und 41 umsteigen, um in Richtung Sebaldsbrück zu gelangen. (jfj)