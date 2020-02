Straßenreiniger bei der Arbeit. (Jelca Kollatsch)

Die Straßenreinigung soll 2028 wieder in Bremens öffentlichen Dienst zurückkehren. Vom bestehenden Sonderkündigungsrecht der Stadt gegenüber dem örtlichen Entsorgungsunternehmen Nehlsen, das seit 1998 für die Sauberkeit auf den Straßen und Plätzen der Hansestadt zuständig ist, soll kein Gebrauch gemacht werden. Bremen hätte auf dieser Basis auch 2023 schon aussteigen können. Das hat am Donnerstag der Verwaltungsrat der Bremer Stadtreinigung entschieden. Unter dem Dach dieser Anstalt öffentlichen Rechts ist seit 2018 auch die Straßenreinigung mit dem privaten Partner Nehlsen angesiedelt.

Der Beschluss des Verwaltungsrates fiel einstimmig. In dem Gremium sind Vertreter von CDU, SPD, Linken und Grünen, des Senats, der Gewerkschaft Verdi sowie zwei Belegschaftsangehörige vertreten. Der Entscheidung lag eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Rekommunalisierung zugrunde. Dem Vernehmen nach lautete deren Grundaussage: 2023 macht eine Kündigung an Nehlsen noch keinen Sinn, eine Rückkehr der Straßenreinigung in den öffentlichen Dienst im Jahr 2028 dagegen sehr wohl.

Mehr zum Thema Kündigung steht im Raum Bremen könnte ab 2023 Straßen wieder selbst reinigen Wie geht es weiter mit der Bremer Straßenreinigung? 2023 könnte sich Bremen vom bisherigen ... mehr »

Als Haupthinderungsgrund für einen früheren Wechsel galt die Standortfrage. Auf das Grundstück an der Juiststraße, auf dem die Straßenreinigung derzeit angesiedelt ist, hat die Stadt derzeit noch keinen Zugriff. 2028 dagegen schon. Wie zu hören ist, hat die Bremer Stadtreinigung inzwischen einen Kaufvertrag über die Fläche mit Nehlsen unterschriftsreif ausgehandelt. Für rund 6 Millionen Euro soll die Fläche in acht Jahren den Eigentümer wechseln. Bei der Straßenreinigung arbeiten derzeit rund 150 Personen.