An diesem Donnerstag will die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Bremen und Niedersachsen mit Warnstreiks lahmlegen: In der Hansestadt sind etwa 13 000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Vor allem Eltern mit Kindern in Krippen und Kindergärten dürften die Folgen zu spüren bekommen: „Wir rechnen damit, dass Mitarbeiter in allen Einrichtungen streiken werden", sagt Wolfgang Bahlmann, Geschäftsführer des städtischen Betriebs Kita Bremen, dem WESER-KURIER. Einige Einrichtungen könnten am Donnerstag geschlossen bleiben. „Wir gehen aber davon aus, dass die meisten geöffnet sind und eventuell einen Notdienst anbieten." Kinder nicht-berufstätiger Eltern müssten dann möglicherweise wieder nach Hause geholt werden, so Bahlmann.

Der Warnstreik wird auch die vier Krankenhäuser des kommunalen Klinikverbundes Gesundheit Nord (Geno) in Bremen treffen. „Wir sind vorbereitet“, sagt Geno-Sprecherin Karen Matiszick. „Der Betrieb geht weiter. Patienten müssen keine Angst haben, dass sie nicht versorgt werden. Es kann aber sein, dass geplante Operationen abgesagt werden müssen." In den Notaufnahmen und auf den Stationen seien während des Warnstreiks ausreichend Pflegekräfte im Einsatz, Notfall-Operationen würden wie vorgesehen stattfinden.

Innenbehörde bereitet sich vor

In der Bremer Innenbehörde laufen ebenfalls die Vorbereitungen: „Wir richten für alle bürgernahen Bereiche am Donnerstag einen Notdienst ein“, sagt Behördensprecher Nicolai Roth. Betroffen seien vor allem das Standesamt, das Ordnungsamt, das Migrationsamt und das Bürgeramt. Auf den Internetseiten der jeweiligen Ämter würden Kunden auf dem Laufenden gehalten. Engpässe bei Polizei und Feuerwehr seien nicht zu befürchten. Polizisten und Feuerwehrkräfte seien in der Regel Beamte, die nicht streiken dürften. „Der Warnstreik wird uns nicht an die Grenzen der Belastung führen, aber wir wollen dennoch keine Überraschung erleben“, so Roth.

In einigen Bremer Stadtteilen kann es am Donnerstag bei der Restmüllabfuhr zu Engpässen kommen, wie Michael Drost, Sprecher des Unternehmens Nehlsen, bestätigt. Der Firma gehört auch der Entsorgungsdienst Nord (Eno). „Wir werden es trotzdem versuchen“, sagt Drost. Sollten die Restmülltonnen am Abend nicht geleert sein, werde sich der Dienst am Freitag darum kümmern. Die Abfuhr von Gelbem Sack, Biomüll, Papier und Sperrmüll werde nicht beeinträchtigt. Die Recycling-Stationen im Blockland, in Borgfeld, Burglesum, Hohentor, Horn und Hulsberg werden aber voraussichtlich geschlossen, sagt der Sprecher der Umweltbehörde, Jens Tittmann.

Der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, wird am Donnerstag bei der zentralen Streikkundgebung in Hannover sprechen. (DPA)

Große Auswirkungen auf die Bürger sind in Hannover zu erwarten. In der niedersächsischen Landeshauptstadt gibt es ganztägige Warnstreiks bei den Verkehrsbetrieben Üstra, in den Kitas, bei der Stadtreinigung und bei der Müllabfuhr. Um 11.30 Uhr steigt vor dem Opernhaus die zentrale Kundgebung mit dem Verdi-Bundesvorsitzenden und Verhandlungsführer Frank Bsirske. Ganztägige Aktionen sind auch in Braunschweig, Wolfsburg und Göttingen geplant. Weitere Aktionen in der Region: Um neun Uhr ist bei der Kreissparkasse in Verden eine Kundgebung geplant, auch in den Städten Osterholz-Scharmbeck, Diepholz, Stade, Cuxhaven, Rotenburg und Nienburg legen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes laut Verdi „in kleineren Einheiten“ ihre Arbeit nieder.

Verdi hatte bereits ab Dienstag bundesweit zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen: Am Flughafen Bremen sind wegen des Warnstreiks elf Inlandsflüge der Lufthansa ausgefallen und von Ryanair die Flüge nach Lissabon und nach Málaga. Lufthansa hatte die Passagiere bereits am Vorabend informiert. Air France und KLM hatten das nicht getan. Entsprechend warteten allein dort mehr als 100 Passagiere auf neue Informationen. Mehr als 100 Eurowings-Passagiere wurden mit dem Bus nach Hannover gebracht. Dort startete schließlich ihr Flieger nach Mallorca.

Mehr zum Thema Demonstrationszug durch die Stadt Telekom-Mitarbeiter streiken am Mittwoch in Bremen Vor der vierten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom hat die Gewerkschaft ... mehr »

Laut Verdi beteiligten sich am Flughafen-Streik mehr als 100 Mitarbeiter. Dass in der Zeit von 7.30 bis 11 Uhr auf der Start- und Landebahn nichts mehr ging, lag daran, dass sich auch die Flughafenfeuerwehr am Warnstreik beteiligte. Arbeitet sie nicht, ist die Sicherheit nicht gewährleistet. Die zuständige Verdi-Fachbereichsleiterin Verkehr, Vera Visser, wertete den Warnstreik als Erfolg. Zum Streik waren auch Kollegen aufgerufen, deren Löhne am unteren Ende der Tarifliste liegen.

Am Sonntag werden die Tarifpartner in Potsdam zur weiteren Runde am Verhandlungstisch sitzen. Die Dienstleistungsgewerkschaft fordert eine Erhöhung des Gehalts um sechs Prozent und mindestens 200 Euro pro Monat für die etwa 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen. Zudem sollten Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 Euro pro Monat gesteigert werden, so die Gewerkschaft. In Bremen ruft Verdi am Donnerstag um 12 Uhr zu einer zentralen Kundgebung auf dem Marktplatz auf.