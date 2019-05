Die Polizei prüft, ob es am Samstag zu Straftaten kam. (Björn Hake)

Bei einer Versammlung gegen Rechts gab es am Samstag in der Sögestraße ein kurzes Handgemenge. Laut Polizei kamen dort gegen 13.45 Uhr etwa 15 Personen zu einer Spontandemonstration zusammen. Ein vorbeilaufender Passant versuchte, den Demonstranten ein Banner zu entreißen. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der allerdings niemand verletzt wurde, heißt es in einer Polizeimeldung vom Samstagnachmittag. Die einschreitenden Polizeikräfte nahmen die Personalien der Beteiligten auf und erteilten dem Passanten, der das Banner an sich reißen wollte, einen Platzverweis. Ob es im Verlauf des Handgemenges zu Straftaten gekommen ist, wird derzeit noch von der Polizei geprüft. Zu weiteren Störungen während der Versammlung kam es nicht.