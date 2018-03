Eine 41-Jährige verletzte am Mittwoch in Bremen ihren Partner mit einem Messer. (dpa)

Wie die Polizei Bremen mitteilt, kam es am Mittwochnachmittag in Findorff zu einem heftigen Streit zwischen Lebensgefährten. Die Frau schlug zunächst mit einem Blumentopf auf ihren Partner ein, wodurch er eine Platzwunde am Kopf erlitt. Anschließend ging sie mit einem Messer auf den 64-Jährigen los. Da er versuchte, sie abzuwehren, verletzte sie ihn an den Händen.

Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Die 41-jährige Frau wurde noch im Treppenhaus von der Polizei gestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt; es werde derzeit geprüft, ob die Frau in Haft bleiben muss. (ech)