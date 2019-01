Zwei Männer stachen am Montag in der Bremer Bahnhofsvorstadt aufeinander ein. (Sebi Berens)

Am Montag gerieten am Breitenweg in der Bahnhofsvorstadt zwei 24 und 50 Jahre alte Männer in einen Streit, teilte die Polizei mit. Die Situation eskalierte und der jünger der beiden zog ein Messer. Damit stach er zweimal auf den Oberkörper seines Gegenübers ein. Dieser konnte den Angriff jedoch abwehren und das Messer ergreifen, woraufhin er auf den 24-Jährigen einstach. Danach flüchtete er in einen Kiosk, aus dem Polizei alarmiert wurde.

Die Kontrahenten wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Nach Auskunft der Polizei sollen die Männer aus dem Drogenmilieu stammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen die Männer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Zeugen, die gegen kurz vor 19 Uhr am Breitenweg etwas beobachten konnten, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter (0421) 362 3888 zu melden. (jfj)