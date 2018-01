Zwei 23 und 29 Jahre alte Männer sind am Mittwochabend in der Buslinie 63 in Richtung GVZ aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilte, soll der 23-Jährige im hinteren Teil des Busses versehentlich angerempelt haben. Daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, die in eine Schlägerei mündete und in deren Verlauf der 29-Jährige zum Messer griff.

Er fügte seinem Kontrahenten eine Schnittwunde zu. Passanten trennten die Streitenden an der Haltestelle Am Brill. Einsatzkräfte der Polizei sperrten den Bereich weiträumig ab.

Die beiden Männer wurden in unterschiedlichen Krankenhäusern stationär aufgenommen. (haf)