In Bremen-Gröpelingen kam es am Donnerstagabend zu einem Streit zwischen mehreren Männern. (Christian Kosak)

Die Polizei Bremen erhielt gegen kurz vor 20 Uhr am Donnerstagabend einen Notruf. Der Grund: Eine Auseinandersetzung an der Gröpelinger Heerstraße. Als die Beamten am Tatort ankamen, fanden sie einen 25-Jährigen, der durch Schnittwunden verletzt an, und fünf weitere Beteiligte an, teilte die Polizei Bremen am Freitag mit.

Der 25-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Wenig später stellte die Polizei in der Bremerhavener Straße zwei weitere Beteiligte, darunter ein 21-Jähriger, der ebenfalls durch einen scharfen Gegenstand verletzt worden war. Auch er wurde in eine Klinik gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen des Streits dauern an, die Beteiligten kooperierten, so die Polizei.