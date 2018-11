Vor einem Lokal in der Lessingstraße kam es am Samstagmorgen zu der Auseinandersetzung. (Patrick Seeger/dpa)

Ein Streit in der Lessingsstraße in Bremerhaven endete in der Nacht zum Samstag für einen 18-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen. Nach Angaben der Polizei besucht der junge Mann mit Freunden im Zuge einer Geburtstagsfeier mehrere Lokale, als es nach dem Besuch einer Bar gegen 0.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung mit zwei unbekannten Männern kam.

Einem 22-Jährigen wurde dabei eine Flasche zwei Mal auf den Kopf geschlagen, ein 19-Jähriger bekam Faustschläge ins Gesicht und auf den 18-Jährigen wurde mehrmals mit einem Messer eingestochen. Der Mann bemerkte die Verletzungen zunächst nicht, brach dann aber in Höhe einer Spielothek zusammen. Freunde und eine Streifenwagenbesatzung versorgten das Opfer zunächst, ehe es mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die beiden Täter flüchteten vom Tatort durch die Lessingstraße in Richtung Rickmersstraße. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0471) 9534 444 entgegen. (sei)