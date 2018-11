In Gröpelingen eskalierte ein Streit - das Opfer erlitt massive Verletzungen. (dpa)

Im Bremer Stadtteil Gröpelingen ist in der Nacht zu Mittwoch ein Streit eskaliert, das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach geriet ein 19-Jähriger gegen 1.30 Uhr in eine Auseinandersetzung mit einem 17-Jährigen. Hintergrund soll ein älterer Streit der beiden Männer gewesen sein.

Als der 19-Jährige die Feier verließ, fing der Jugendliche ihn mit einer Gruppe auf dem Parkplatz ab. Gemeinsam schlugen und traten sie auf ihr Opfer ein. Dabei soll insbesondere der 17-Jährige massiv auf seinen Kopf eingetreten haben, sodass dieser erhebliche Gesichts- und Kopfverletzungen davontrug. Erst zwei Zeugen konnten eine weitere Eskalation verhindern.

Die Polizei nahm am Mittwochmorgen bereits zwei Tatverdächtige fest. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen den 17-jährigen Hauptverdächtigen beantragt. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. (jfj)