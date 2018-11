Nach einer schweren Auseinandersetzung zwischen vermutlich drei Männern im Bremer Stadtteil Hemelingen am Montagabend, ist ein Mann seinen schweren Verletzungen erlegen. Nach Polizeiangaben, wurden die Einsatzkräfte gegen 21.15 Uhr alarmiert, da es in der Straße Clemenswerth zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Die eintreffenden Einsatzkräfte wurden umgehend auf eine schwerverletzte Person in einem Haus aufmerksam gemacht, die bereits nicht mehr bei Bewusstsein war. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Der Mann verstarb noch am Einsatzort. Laut Polizeibericht wies der Körper des Opfers Stichverletzungen auf. Die Beamten sperrten den Tatort ab und leiteten Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes ein. Noch am Abend konnten die Polizei zwei tatverdächtige Männer festnehmen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. (haf)