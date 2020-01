Am Silvesterabend eskalierte ein Streit in Woltmershausen, sodass einem 16-Jährigen mit einer Schreckschusspistole ins Gesicht geschossen wurde (Symbolbild). (Carsten Rehder/dpa)

Zwei Jugendliche gerieten am Silvesterabend in Woltmershausen in einen Streit. Wie die Polizei mitteilte, eskalierte die Auseinandersetzung, sodass einer der 16-Jährigen seinem gleichaltrigen Kontrahenten mit einer Schreckschusspistole ins Gesicht schoss.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll der Streit auf einem Spielplatz am Westerdeich begonnen haben. Einer der Jugendlichen sprach den anderen auf einen zurückliegenden Vorfall mit einer Silvesterrakete an. Ohne eine Antwort abzuwarten, schlug ihm der 16-Jährige ins Gesicht und schoss mit einer Schreckschusspistole aus kurzer Distanz ins Gesicht des Jugendlichen. Dieser zeigte den Vorfall am Neujahrstag an. Der 16-Jährige hatte Gesichtsverletzungen und ließ sich später ambulant in einem Krankenhaus behandeln. Die Polizei durchsuchte die Wohnung des Beschuldigten und beschlagnahmte die mutmaßliche Tatwaffe. Die weiteren Ermittlungen dauern an.