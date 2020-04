Soll wegen der Corona-Krise zwei Mal den Gebetsruf ausrufen dürfen: die Fatih-Moschee in Bremen-Gröpelingen, hier mit Polizeischutz nach einer Bombendrohung im Februar 2020 (Sina Schuldt/dpa)

Am Ende steht ein Kompromiss: Zwei Bremer Moscheen sollen zu Beginn und zum Ende des Fastenmonats Ramadan mit dem Muezzin zum Gebet rufen dürfen. Dies hat der Beirat Gröpelingen in dieser Woche beschlossen. Die beiden Gebetsrufe, die am 24. April und am 26. Mai stattfinden sollen dürfen, sollen eine einmalige Aktion in Zeiten der Corona-Krise sein. Die Behörden müssen den politischen Beschluss noch umsetzen und Vorgaben definieren.

Ursprünglich wollten die Mevlana-Moschee des Dachverbands Ditib und die Fatih-Moschee der Islamischen Föderation Bremen täglich (Mevlana) beziehungsweise freitagmittags (Fatih) zum Gebet rufen. „Viele Ältere rufen uns derzeit an, weil sie allein sind“, berichtet Vahit Bilmez, Sprecher und Vize-Vorsitzender der Islamischen Föderation. Das Gemeindeleben stehe wegen Covid-19 komplett still, gerade für Ältere, die sonst jeden Tag kämen, sei das nicht leicht. Der Ruf des Muezzins solle - wie das Kirchenglockenläuten - den Menschen zeigen, dass Gott in ihrer Nähe ist. In anderen Großstädten in Deutschland wie Duisburg und Hannover wird aktuell ebenso öffentlich zum Gebet gerufen.

„Das hätten wir nicht durchbekommen“, sagt Beiratssprecherin Barbara Wulff (SPD). Als den Stadtteilpolitikern die Anträge der beiden Gemeinden übermittelt worden sind, habe sie das schnell gespürt. Selbst innerhalb der Fraktionen sei man uneins gewesen. „Einige befürchten, dass es ein Einstieg ist, dass die Moscheen das sonst immer machen“, erklärt Wulff. Ein anderes Argument sei die Lautstärke gewesen. Etliche Nachrichten seien per E-Mail hin und her gegangen, der Redebedarf sei enorm gewesen. Die ursprünglichen Anträge seien gar nicht diskutiert worden, sagt Wulff. Selbst der Kompromiss mit den zwei Tagen, an denen der Gebetsruf erlaubt sein soll, sei viel diskutiert worden.

Einige Beiratsmitglieder hätten nicht namentlich über das strittige Thema diskutieren oder abstimmen wollen, erzählt Wulff. Letztlich sei eine geheime Abstimmung abgehalten worden. Von 18 Ortspolitikern stimmten elf dem Kompromiss zu, fünf lehnten ihn ab, eine Person enthielt sich.

Bilmez betont: „Wir wissen, dass die Gesellschaft noch nicht so weit ist.“ Deshalb sei der Vorschlag gewesen, das nicht täglich, sondern nur freitags zu machen. Auch wolle man sich natürlich an vorgeschriebene Lautstärken halten, letztlich gehe es um ein Symbol, der Gebetsruf wohl nicht lauter als die vorbeifahrende Straßenbahn. Man wolle den Muezzin-Ruf auch im Internet übertragen.

Ob die Fatih-Gemeinde die per Kompromiss erlaubten Gebetsrufe tatsächlich macht, werde man noch überlegen. „Wenn das Gefühl da ist, dass das absolut nicht gewollt ist, lassen wir das“, stellt Bilmez klar. „Wir wollen niemanden verärgern oder reizen.“ Ein wenig traurig sei man aber schon. Enttäuscht sei man, dass die Entscheidung nicht in der Senatskanzlei getroffen worden ist. Sie ist zuständig für Religionsangelegenheiten. Bilmez sagt, er habe das Gefühl, dass Leute mit Blick auf die gesellschaftliche Reaktion „Angst haben, diese Entscheidung zu fällen“.