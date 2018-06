Die Geschichte des geplanten Umbaus, der den Partybereich sicherer und attraktiver machen soll, zieht sich schon jahrelang hin. (Christina Kuhaupt)

Der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Sükrü Senkal hat in der Sitzung der Baudeputation am Donnerstag kritisiert, dass den Deputierten bislang kein Konzept zur Umgestaltung der Discomeile vorgelegt wurde. Auch am Freitag hatte sich sein Ärger noch nicht gelegt. "Ich habe immer wieder nach diesem Konzept gefragt", sagte Senkal. Doch stets sei er vertröstet worden. Nach eigenen Recherchen habe er festgestellt, dass die Berliner Agentur Topotek 1 bereits 2015 ein solches Konzept erarbeitete.

"Es ist ein Unding, dass es uns nie vorgestellt wurde", sagt er. Von dem umfangreichen Konzept mit Ideen für die Beleuchtung, Umgestaltung und Neuordnung sei bis auf eine Schranke und drei Laternen nicht mehr viel übrig geblieben. Auf Nachfrage erhielt Senkal einen USB-Stick mit dem kompletten Konzept. Das möchten nun auch die anderen Oppositionspolitiker sehen. Die Baubehörde will dies allen Abgeordneten zugänglich machen.

Die Geschichte des geplanten Umbaus, der den Partybereich sicherer und attraktiver machen soll, zieht sich schon jahrelang hin. Die ersten Pläne und Ideen gab es bereits 2012. Insgesamt zwei Millionen Euro sind im Haushalt eingeplant. Vor Kurzem begannen die Arbeiten am Breitenweg: Die Fahrbahn soll einspurig werden, die Nebenanlagen will man ausbauen. Zudem gibt es eine neue Ordnung für die Taxenplätze, und ein breiterer Radweg soll entstehen.