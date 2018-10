Ein 42-Jähriger Mann wurde nach einem Streit verletzt. (Björn Hake)

Am Montagnachmittag ist ein Streit über ein missglücktes Reißverschlussverfahren im Bremer Stadtteil Häfen eskaliert. Dabei wurde ein 42-jähriger Lkw-Fahrer verletzt, der anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste.

Der 42-Jährige war gegen 15 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Ludwig-Plate-Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs, als es in Höhe der dortigen Fahrbahnverengung zu einem Konflikt mit den Insassen eines weißen Dacia kam. Laut Polizeiangaben herrschte Unklarheit darüber, wer an der Reihe war. Um einen Unfall zu verhindern, wich der Lkw-Fahrer nach rechts über den Bordstein aus und setzte seine Fahrt anschließend fort. Der 55-jährige Fahrer und der 47 Jahre alte Beifahrer ließen den Vorfall jedoch nicht auf sich beruhen und fuhren dem Mann bis zu seinem Zielort in die Südweststraße hinterher.

Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen

Dort entstand zwischen den dreien ein Wortgefecht, das in einer handfesten Rangelei endete. Im Verlauf der Auseinandersetzung griff der Beifahrer zu einem Schraubendreher ähnlichen Gegenstand und verletzte den 42-Jährigen damit mehrfach am Kopf. Die Insassen des weißen Dacia fuhren umgehend nach der Tat davon. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer gestellt werden. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen den 47-jährigen Täter wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Haftgründe werden derzeit geprüft. Der Verletzte kam zur weiteren Behandlung in ein Bremer Krankenhaus. (nkn)