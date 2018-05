Ein sieben Wochen alter Fötus in einer Fruchtblase: Über die schwierige Frage nach einem Schwangerschaftsabbruch sollen sich Frauen frei informieren können, fordern Gesundheitspolitiker und Beratungsstellen in Bremen und Niedersachsen. (dpa)

Die Debatte über das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche hat Bremen und Niedersachsen voll im Griff – und sie hat eine Stoßrichtung: Möglichst schnell soll es öffentliche Listen mit Ärzten geben, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Der Paragraf 219a im Strafgesetzbuch verbietet Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, darunter kann auch die sachliche Information auf der Internetseite von Ärzten fallen. Eine Ärztin aus Gießen war deshalb vor einigen Monaten zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt worden.

Bremens Gesundheitssenatorin Eva Quante-­Brandt (SPD) fordert die Abschaffung des Paragrafen: „Anlaufstellen nicht benennen zu können und Frauenärzte zu bestrafen, ist nicht zeitgemäß. Es geht um Informationsfreiheit für Patientinnen, das Werbeverbot führt zu großer Unsicherheit in der medizinischen Praxis. Ermittlungen oder Verurteilungen gegen Ärzte darf es nicht mehr geben.“

Unterstützung bekommt sie dafür von ihrer niedersächsischen Parteikollegin Gesundheitsministerin Carola Reimann: „Der Paragraf gehört komplett abgeschafft. Im 21. Jahrhundert müssen sich Frauen übers Internet informieren können“, fordert sie. In Konfliktsituation bräuchten Frauen Informationen, die sie sich nicht erst auf Umwegen besorgen müssten. „Das ist unangemessen.“ Der Paragraf 219a stelle in Wirklichkeit nicht nur Werbung unter Strafe, sondern auch sachliche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche.

Ein gemeinsamer Vorstoß Bremens mit den Ländern Berlin, Brandenburg, Hamburg und Thüringen zur Streichung des Paragrafen 219a im Bundesrat war jedoch Ende April an den CDU-geführten Bundesländern gescheitert. Wann und ob es zu einer Entscheidung auf Bundesebene kommt, ist demnach ungewiss.

So lange wollen Politiker, Beratungsstellen und die Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung (ZGF) nicht warten – und verweisen auf Hamburg. Dort hat die Gesundheitsbehörde seit mehreren Jahren Adressen von Ärzten in allen Bezirken der Stadt veröffentlicht – trotz des Paragrafen 219a. „Es handelt sich um neutrale Informationen, die nach unserer Auffassung nicht unter ein Werbeverbot fallen“, betont eine Sprecherin der Behörde.

Mit der Liste müssten sich Frauen nicht über Umwege auf die Suche machen, sondern könnten sich vor einer gesetzlich vorgeschriebenen Schwangerschaftskonfliktberatung über Ärzte informieren, die Abbrüche vornehmen. Alle Ärzte auf der Liste hätten ihr Einverständnis gegeben, rechtliche Probleme habe es bislang nicht gegeben.

Vorbild Hamburg: Verzeichnis trotz Paragrafen

Bremens Landesfrauenbeauftragte Bettina Wilhelm fordert dies auch im kleinsten Bundesland. „Natürlich gehört der Paragraf 219a grundsätzlich abgeschafft, aber es muss auch andere Möglichkeiten geben, wenn das nicht passiert“, sagt sie. „Es ist ein Missstand, dass Frauen in Bremen das Recht auf Informationsfreiheit und freie Arztwahl nicht jetzt schon haben.“ Allerdings gebe es noch nicht einmal einen Überblick, wie viele Ärzte in Bremen überhaupt Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Um dies zu erfragen, hat die ZGF in Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde vor Kurzem alle Frauenärzte und Kliniken angeschrieben.

Von 17 Anfragen gab es sechs Rückmeldungen, wenige mit positiver Antwort. Wilhelm kritisiert die Ärztekammer Bremen, die Gynäkologen in einem eigenen Brief gewarnt habe. Der ZGF habe die Kammer zudem vorgeworfen, die Ärzte nicht auf ein Strafverfolgungsrisiko aufmerksam gemacht zu haben. Wilhelm: „Wir wollten nur eine quantitative Abfrage und die grundsätzliche Haltung zu einer öffentlichen Liste. Es ist skandalös, dass die Ärztekammer offenbar kein Interesse daran hat, dass dieses Wissen besteht.“

Die Hauptgeschäftsführerin der Ärztekammer, Heike Delbanco, weist diesen Vorwurf zurück: „Natürlich ist es grundsätzlich richtig, dass sich Frauen objektiv und neutral informieren können, zum Beispiel über eine öffentliche Liste. Aber: Es ist angesichts des Paragrafen 219a so, dass keine Rechtssicherheit besteht, wenn Ärzte auf dieser Liste stehen.“ Auf dieses Strafverfolgungsrisiko habe die Kammer die Ärzte hingewiesen.

Delbanco verweist darauf, dass Beratungsstellen wie Pro Familia einen Überblick über Adressen hätten. Die Fraktion der Linken in Bremen hat im April einen Antrag in die Bürgerschaft eingebracht, nach Hamburger Vorbild eine Liste mit Kliniken und Praxen auf der Internetseite des Gesundheitsamtes zu veröffentlichen. Auch die SPD-Fraktion stimmt derzeit einen Antrag mit ihrem grünen Koalitionspartner ab.