Bremen-Blockdiek

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Streit über Stollenschuhe in der Kabine endet in Massenschlägerei

Weil sie die Gästekabine mit Stollenschuhe betreten wollten, stellte ein Platzwart am Sonntag in Blockdiek die Spieler des 1. FC Burg II zur Rede. Das Streitgespräch endete in einer Massenschlägerei.