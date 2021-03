Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) will das Bordell "Eros 69" schließen. (Christina Kuhaupt)

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) soll im Zusammenhang mit dem bestehenden Bordell Eros 69 in der Duckwitzstraße sowie dem beantragten Bordell in der Bürgermeister-Smidt-Straße 31 nicht mehr länger davon sprechen dürfen, dass die Betreiberinnen und/oder Antragstellerinnen lediglich Strohfrauen für die in Bremen verbotene Rockergruppe „Hells Angels“ seien. Hierzu liegt eine Unterlassungsklage beim Verwaltungsgericht (VG) vor, wie Verena Korrell, Pressesprecherin der VG auf Anfrage des WESER-KURIER am Freitagmorgen bestätigte. „Im Zusammenhang mit diesem Thema haben wir ein Verfahren.“

Es handele sich dabei um ein Eilverfahren, was bedeutet, dass es hierzu keine mündliche Verhandlung geben wird. Es wird nach Aktenlage entschieden. Dies wiederum bedeutet, dass die Innenbehörde jetzt zu einer Stellungnahme aufgefordert wird. Anschließend entscheidet das Verwaltungsgericht.

Hintergrund hierzu ist eine Auseinandersetzung um das beantragte Bordell in der Bürgermeister-Smidt-Straße, die selbst den Bremer Senat spaltet. Während die zuständige Wirtschaftsbehörde das Bordell für genehmigungsfähig hält, sieht das Innenressort in dem Antrag den Versuch der „Hells Angels“, in Bremen wieder Fuß zu fassen.

Innensenator Ulrich Mäurer hatte in diesem Zusammenhang mehrfach von „Strohfrauverhältnissen“ gesprochen und sich dabei auf einen Bericht der Polizei gestützt. In diesem Papier werden die Verbindungen der „Hells Angels“ zum Bordell Eros 69 aufgelistet. Als Geschäftsführerin des Eros 69 fungieren die Ehefrau und die Schwester eines Anführers der „Hells Angels“ aus Delmenhorst. Sie haben auch das neue Bordell in der Bürgermeister-Smidt-Straße beantragt. Mäurer will nicht nur dieses Bordell verhindern, er plädiert zudem dafür, auch das Eros 69 wieder zu schließen.