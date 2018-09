Die Flüchtlingsinitiative kritisiert, dass Mitarbeitern der Erstaufnahmeeinrichtung in der Steinsetzerstraße (Foto) untersagt wurde, Jugendliche in der Schule anzumelden. Die Behörde widerspricht. (Koch)

Die Vorwürfe der Flüchtlingsinitiative Bremen gegen das Bremer Jugendamt sind scharf, knallhart und alarmierend. „Jugendamt drangsaliert Minderjährige“ steht groß über der Pressemitteilung der Initiative zum Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten. Darin wird von skandalösen Vorgehensweisen, unterlaufenen Rechten oder einer Jugendhilfe, die zur Migrationsabwehr verkomme, geschrieben. Minderjährige und Jugendhilfeeinrichtungen würden unter Druck gesetzt werden, heißt es.

Vorwürfe, die die Bremer Sozialbehörde entschieden zurückweist und in großen Teilen als absurd bezeichnet. Es geht um Altersfeststellung, Schulpflicht und „vorläufige Inobhutnahme“ von minderjährigen Geflüchteten. Laut der Flüchtlingsinitiative berichten Sozialpädagogen aus unterschiedlichen Jugendhilfeinrichtungen, dass sie das Erstversorgungsteam des Jugendamtes aktiv an ihrer pädagogischen Arbeit mit den Jugendlichen hindere. Betroffen seien 16 Geflüchtete, die aus der Flüchtlingsunterkunft an der Gottlieb-Daimler-Straße nach einem „positiven Gerichtsurteil“ des Verwaltungsgerichtes im Eilverfahren in die Jugendhilfe gekommen seien. Demnach seien die Betroffenen laut Gericht als Minderjährige zu behandeln.

„Das Jugendamt versucht gezielt, den Schulbesuch dieser Minderjährigen trotz Schulpflicht zu vereiteln“, sagt Anna Schroeder von der Flüchtlingsinitiative. Unter anderem sei Mitarbeitern der Erstaufnahmeeinrichtung in der Steinsetzerstraße untersagt worden, die Jugendlichen in der Schule anzumelden. „Viele Betreuer sind extrem verunsichert und sprechen von einer Atmosphäre der Angst und Bedrohung durch das Jugendamt“, berichtet Anna Schroeder von der Flüchtlingsinitiative.

„Solche Berichte von den Trägern sind an uns nicht herangetragen worden“, sagt Bernd Schneider, Sprecher der Sozialbehörde. In Bremen gebe es bislang kein Urteil, das die Minderjährigkeit eines Klägers feststellt. Es gebe nur Beschlüsse, dass der Betreffende bis zum Abschluss der Altersbestimmung im gerichtlichen Widerspruchs- und Klageverfahren in der Jugendhilfe aufgenommen werden muss. „Diese Beschlüsse werden umgesetzt, auch wenn weiterhin erhebliche Zweifel an der Minderjährigkeit bestehen“, so Schneider.

Bremen hatte Praxis geändert

Die Erstaufnahme diene der Klärung des Status’ der neu angekommenen Geflüchteten, der Altersbestimmung und der Klärung, welches Bundesland für die Aufnahme zuständig ist. Sie sei eine kurze Durchgangsstation. Die zuständige Bildungsbehörde ermögliche den Schulbesuch für Minderjährige, müsse aber im Streitfall abwarten, ob es sich tatsächlich bei den Betroffenen um einen Minderjährigen handelt. Das Eilverfahren bedeute keine endgültige Entscheidung, sondern stelle die Bestimmung des Alters der unbegleiteten Geflüchteten infrage. Dies geschah bislang durch eine „qualifizierte Inaugenscheinnahme“.

Der hauptsächliche Streitpunkt ist also die Altersfeststellung. Nach mehreren einschlägigen Beschlüssen des Oberverwaltungsgerichts (OVG) hatte Bremen seine Praxis zur medizinischen Altersfeststellung von jungen Flüchtlingen geändert. Das medizinische Verfahren sei nicht mehr beschränkt auf die Zahnuntersuchung durch einen Röntgenbefund des Gebisses, sondern es werden zusätzlich die Handwurzelknochen geröntgt. Falls das nicht ausreiche, werde zusätzlich ein Computertomogramm der Schlüsselbeinknochen gemacht, heißt es in einem Schreiben der Sozialbehörde. Betroffen von der Regelung sind Flüchtlinge, die unbegleitet einreisen und nach eigenen Angaben minderjährig sind, von der Jugendbehörde aber als volljährig angesehen werden.