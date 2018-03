Der Familiennachzug für Menschen, denen Deutschland nur vorübergehend Schutz gewährt, ist ab August bundesweit auf 1000 Menschen pro Monat begrenzt. (dpa)

Sie kam ein wenig spät die Diskussion und genau genommen wurde sie auch am falschen Platz geführt. Doch als Blaupause für die Positionen der Bremer Bürgerschaftsfraktionen in der Flüchtlingsdebatte taugte der Disput um den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte allemal. Gleich vier Anträge aus Reihen der Opposition standen am Mittwochnachmittag auf der Tagesordnung des Landtages. Um es vorwegzunehmen – alle wurden mit großer Mehrheit abgelehnt.

Subsidiär Schutzberechtigte sind Menschen, die zwar keinen Anspruch auf Asyl haben, trotzdem aber in Deutschland bleiben dürfen, weil sie bei der Rückkehr in ihr Heimatland um Leib und Leben fürchten müssen. Bereits am 1. Februar hat der Deutsche Bundestag entschieden, dass der Familiennachzug für diese Menschen ausgesetzt bleibt. Ab dem 1. August 2018 soll aber aus humanitären Gründen bundesweit monatlich insgesamt 1000 Ehepartnern, Kindern oder Eltern von Minderjährigen der Nachzug erlaubt und eine entsprechende Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.

Mit dieser Regelung hätten SPD und CDU ihr Gewissen über Bord geworfen, geißelte Sophia Leonidakis (Die Linke) diese als Kompromiss bezeichnete Regelung, auf die sich die Große Koalition in Berlin verständigt hat, und bezog in diese Schelte auch gleich noch die FDP mit ein. Der Familiennachzug garantiere nicht nur das Recht auf Familie, sondern sei auch ein wichtiges Instrument gelingender Integration. Von daher solle sich Bremen auf Bundesebene konsequent für den Wegfall aller Beschränkungen beim Familiennachzug einsetzen, forderten die Linken.

Opposition diskutiert um Details

Die FDP hat dagegen nichts gegen die Aussetzung des Familiennachzugs. Ihr Antrag zielte auf eine Präzisierung der Ausnahmeregelungen davon. Nur in besonderen Härtefällen, wenn der Lebensunterhalt der nachzugsberechtigten Angehörigen gesichert ist oder wenn Gefahr für Leib, Leben und Freiheit der Angehörigen besteht, sollten Ausnahmen zulässig sein, erklärte der FDP-Mann Peter Zenner.

Die Bremer CDU beantragte, dass der Landtag die Regelung der Berliner Groko begrüßt. Ein unbegrenzter Familiennachzug für subsidiär Geschützte sei einfach nicht möglich, erklärte Sigrid Grönert in Richtung der Linken. Die Betroffenen könnten nur vorübergehend in Deutschland bleiben, als Flüchtlinge würden sie nicht anerkannt. Erlaube man ihnen trotzdem den Familiennachzug, dann würde dies nur die Hoffnung schüren, am Ende doch bleiben zu dürfen. Auch wenn es hart klinge: "Wir können nicht alles wieder gerade biegen, was in der Welt schief läuft."

Kompromisslos formuliert war der bereits im November eingebrachte Antrag des AfD-Abgeordneten Alexander Tassis. Er plädierte dafür, den Familiennachzug ohne jede Ausnahme zu streichen. Man müsse sich der Realität stellen, statt "die Wirrheit und Unordnung in Deutschland" weiter zu stärken. Dies sei nicht herzlos, so Tassis, sondern die Position von Menschen, "die sich ihrer Nation verbunden fühlen".

Valentina Tuchel (SPD) räumte ein, dass die in Berlin gefundene Regelung aus Sicht ihrer Partei "nicht in allen Punkten zufriedenstellend" sei. Die SPD stehe zum uneingeschränkten Familiennachzug. Doch angesichts der Alternativen auf Bundesebene habe man letztlich diesem Kompromiss zugestimmt.

"Schande für unser Land"

Das ließ sich ohne Regierungsbeteiligung im Bund natürlich weitaus drastischer formulieren. Die Entscheidung in Berlin sei eine "Schande für unser Land" und "ein Schlag ins Gesicht all derer, die sich für Integration einsetzen", schimpfte Björn Fecker von den Grünen. Die Regelung sei weder christlich noch sozial, sondern grausam und integrationsfeindlich. Die vier Anträge lehne man ab. "Die von CDU, FDP und AfD aus Überzeugung, den der Linken auf Wunsch unseres Koalitionspartners SPD."

Das Schlusswort der Bürgerschaftsdebatte hatte am Dienstag Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). Der Senat sehe überhaupt keine Veranlassung, sich mit den Anträgen der Opposition zu befassen, betonte Mäurer. Ähnliche Anträge seien von den jeweiligen Parteien bereits im Bundestag gestellt und dort abgelehnt worden. "Und wir sollen jetzt das durchsetzen, was Sie in Berlin nicht durchgebracht haben...?"

Bleibt die Frage, welche Bedeutung das Thema Familiennachzug für subsidiär Geschützte überhaupt für Bremen hat. Das Zahlenmaterial dazu ist spärlich. Ende 2017 seien theoretisch 1837 Syrer in Bremen dafür in Frage gekommen, nannte Sigrid Grönert zumindest eine Größenordnung. Wenn ab August 1000 Nachzüge pro Monat nach Deutschland kommen, würde dies nach dem für die Verteilung von Flüchtlingen geltenden Königsteiner Schlüssel rund zehn Personen monatlich für Bremen bedeuten.

Die Innenbehörde nennt zu den subsidiär Schutzberechtigten keine Zahlen. Kann aber zumindest Angaben zu Familiennachzügen bei Flüchtlingen machen: 2017 waren es etwa 1200 Personen, 2018 werden weitere rund 1260 Familiennachzüge erwartet.