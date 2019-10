„Der Erhalt des ­Gebäudes war und ist nicht das Ziel“, sagt Jens Tittmann, Sprecher des Bauressorts. Genau darauf setzt aber die Bürgerinitiative „Kein Hochhaus im Viertel“. Sie plädiert dafür, das bestehende Gebäude anders zu nutzen als vom ­Investor geplant, etwa für Schulen, Kitas oder Behörden. (Christina Kuhaupt)

An der Drehtür, die sich seit fast vier Jahren nicht mehr gedreht hat, kleben Sticker und Farbspritzer. „Kein Hochhaus im Viertel“ steht auf den Aufklebern. Ein paar Meter weiter an der Schranke vor der Einfahrt zur Tiefgarage wächst das Unkraut fast kniehoch. Das Bundesbankgebäude an der Kohlhökerstraße steht seit März 2016 leer.

Wenn Georg Skalecki an den Betonklotz in bester Stadtlage denkt, ist er nicht glücklich. „Eine historische Stadt braucht Leben“, sagt Bremens oberster Denkmalpfleger. Für Leben sorgen an diesem Dienstagvormittag aber lediglich zwei Kinder, die unter der Aufsicht ihrer Eltern auf den großen Kugeln herumklettern, die als Kunstwerk vor dem Portal des Gebäudes platziert sind.

Leben in die Gegend bringen will der Hamburger Investor Evoreal lieber heute als morgen. Rund 160 Wohneinheiten sollen auf dem alten Bundesbank-Gelände entstehen, 60 davon in einem Hochhaus, das nach ersten Planungen 14 Geschosse und 43 Meter hoch sein sollte. 60 Millionen Euro investiert Evoreal nach eigener Aussage in das Projekt. Skalecki begrüßt, dass auf der Fläche etwas passieren soll. Dass aber ein Hochhaus in solchen Dimensionen zum geplanten Ensemble gehören soll, gefällt ihm gar nicht. „Maximal elf Stockwerke“ könne das Stadtbild an dieser Stelle vertragen, sagt Skalecki, „und die auch nur mit Bauchschmerzen“.

Skalecki will diesen Hinweis nicht als Kritik am Investor verstanden wissen. „Ich glaube, dass der Investor am Anfang auf einen falschen Weg geführt worden ist“, sagt er. Den Fehler sieht er im Gesamtverfahren. „Und jetzt haben wir ein Problem, das wir nicht haben müssten.“ Evoreal hatte das 7000 Quadratmeter große Gelände 2017 von der Bundesbank gekauft. Baubehörde und Investor hatten daraufhin einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben, eine Expertenjury hatte schließlich für den Entwurf mit einem Hochhaus gestimmt. Für Skalecki der erste Fehler. „Es gab auch Beiträge, die auf die gewünschte Zahl an Wohneinheiten gekommen wären, ohne dass ein Hochhaus dafür notwendig gewesen wäre“, sagt Skalecki, der damals beratend, aber nicht stimmberechtigt in der Jury saß.

Jetzt aber soll ein Hochhaus kommen. Und genau dagegen macht die Bürgerinitiative (BI) „Kein Hochhaus im Viertel“ mobil. Die Mitglieder sammeln seit Monaten Unterschriften, sie haben einen Protestsong als Video ins Internet gestellt und inzwischen mehrere Podiumsdiskussionen organisiert. Die BI kritisiert unter anderem die „Verdichtung der Bebauung“, hält sie für nicht „maßstäblich und verhältnismäßig“. Die BI befürchtet einen Verlust der „urbanen Lebensqualität im Viertel“ und eine „extreme Belastung mit zusätzlichem Fahrzeugverkehr“, wie es in einer Erklärung heißt. Die BI macht sich stattdessen für eine Umnutzung des bestehenden Gebäudes stark. Wohnungen ja, aber auch Schulen, Kitas oder Behörden könnten in die Räume der Bundesbank einziehen.

Ein Ansatz an sich nicht ohne Charme auch aus Sicht des Denkmalpflegers. „Eine Umnutzung ist fast immer besser als ein Abriss und ein Neubau“, sagt Skalecki, aber den Zeitpunkt, um diese Möglichkeit ernsthaft zu verfolgen, hält er für verpasst. Aus Sicht der Behörden hat es diesen Zeitpunkt nie gegeben. „Der Erhalt des Gebäudes war und ist nicht das Ziel“, sagt Jens Tittmann, Sprecher des Bauressorts. An dieser Einschätzung habe sich auch mit dem Wechsel an der Spitze vom alten Bausenator Joachim Lohse zu seiner Nachfolgerin Maike Schaefer nichts verändert. Das bestehende Gebäude sei ein „massiver Riegel“ im Quartier, so Tittmann. Der geplante Neubau dagegen stelle eine aufgelockerte Bebauung mit der Möglichkeit zur Durchquerung des Gebietes dar. „Über Geschosshöhen dagegen kann man reden“, sagt Tittmann, „und das tun wir auch.“

Einen „intensiven Austausch“ mit der Politik und den Fachressorts bestätigt auf Nachfrage des WESER-KURIER auch der Investor. Zum Inhalt der Gespräche will sich Evoreal aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern. Nach den letzten öffentlich gemachten Plänen des Investors soll das Hochhaus nur noch zwölf statt 14 Stockwerke haben und nur noch 36,9 Meter statt 43 Meter hoch werden. Möglich, dass Evoreal als ein weiteres Entgegenkommen auf noch ein Geschoss verzichtet. Dann wäre man bei den vom Denkmalpfleger tolerierten elf Geschossen angekommen. Bevor der Bebauungsplan geändert werden kann, beschäftigt sich noch die Politik in den entsprechenden Gremien, etwa im Beirat Mitte, mit dem Thema. Auch das Landesdenkmalamt wird vorher noch einmal eine Stellungnahme abgeben. Ursprünglich hätte der Abriss des Gebäudes Ende dieses Jahres beginnen sollen.