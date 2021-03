Ein Streit in einem Huchtinger Supermarkt wurde zu einem Fall für die Polizei. (Friso Gentsch/dpa)

Ein 19-Jähriger hat in einem Supermarkt in Bremen-Huchting die Pflicht zum Tragen medizinischer Gesichtsmasken missachtet. Als der Mann, der eine Stoffmaske trug, darauf angesprochen wurde, bedrohte er einen Sicherheitsmitarbeiter mit einem Messer. Zudem besprühte der 19-Jährige den Mitarbeiter und einen Kunden mit Pfefferspray, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 42 und 39 Jahren alten Männer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Unterstützt wurde der 19-Jährige laut Polizei von seinem 20-jährigen Cousin. Die Polizei machte beide ausfindig. Es ergingen Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.