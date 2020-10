Laut Bremer Bildungsbehörde sollen auch Fachleitungen iPads erhalten. (Rolf Vennenbernd /dpa)

Für einen Schlagabtausch zwischen dem Bundesarbeitskreis Lehrerbildung (Bak) und der Bildungsbehörde hat die iPad-Ausstattung von Fachleitungen am Landesinstitut für Schule (Lis) gesorgt. Fachleiter sind ganz oder teilweise abgestellte Lehrkräfte, die die Referendare im Land Bremen ausbilden. Laut Bak-Landessprecher Björn Staritz gehen sie bei der Verteilung von iPads leer aus – im Gegensatz zu Lehrkräften und Referendaren.

Auch Fachleitungen sollen iPads bekommen

Dem widerspricht die Bildungsbehörde. Mehrfach sei mitgeteilt worden, dass auch Fachleitungen iPads bekommen, sagt Ressortsprecherin Annette Kemp. Das Gleiche gelte für Mitarbeitende von schulersetzenden und -ergänzenden Maßnahmen in den Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren sowie Sozialarbeitende in den Schulen und pädagogische Mitarbeitende. „Wir arbeiten jetzt an einer Finanzierung der iPads für die oben genannten Mitarbeitenden.“

Staritz ist skeptisch. Fachleitungen, die als Lehrkräfte tätig seien, hätten bislang keine iPads erhalten. „Es zeigt sich als mangelnde Wertschätzung und in der Sache kontraproduktiv, wenn dieser Personenkreis bei der technischen Ausstattung nun unberücksichtigt bleiben soll.“