In der Egestorff-Stiftung hat sich ein Wahlvorstand gebildet, damit ein Betriebsrat entstehen kann. (Frank Thomas Koch)

Die Egestorff-Stiftung-Altenheim bekommt offenbar einen Betriebsrat. Am Dienstag wurden auf Drängen von Verdi die Voraussetzungen dazu geschaffen und ein Wahlvorstand gebildet. Er soll Vorarbeiten in die Wege leiten, damit in etwa zwei Monaten ein Betriebsrat gebildet werden kann. Der Veranstaltung vorausgegangen war ein Konflikt zwischen der Gewerkschaft und der Leitung der Einrichtung, die nach Auskunft von Verdi in Behinderungen und einem Hausverbot gipfelte, das Gewerkschaftssekretärin Kerstin Bringmann galt.

Der Grund für den Zwist: Die Egestorff-Stiftung ist mit ihren Gesellschaften aus dem Diakonischen Werk ausgetreten. Als Grund nennt der Sprecher der Einrichtung, dass man sich durch die gewachsene Struktur in einem anderen Dachverband besser aufgehoben sehe. Welche Folgen der Austritt arbeitsrechtlich hat, wird unterschiedlich bewertet. Nach Auffassung der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK) ist damit die rechtliche Zuordnung zur Kirche beendet.

Mehr zum Thema Weniger Mitglieder Überalterung macht Kirchen zu schaffen Die Zahl der Mitglieder der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK) sinkt immer weiter. Dabei spielt ... mehr »

Diese Einschätzung teilt Arbeitsrechtler Bernhard Baumann, von Verdi hinzugezogen. Das habe Konsequenzen für die Interessenvertretung der Mitarbeiter: Das bis dahin gültige Mitarbeitervertretungsgesetz der BEK finde keine Anwendung mehr, der Mitarbeitervertretung sei die rechtliche Grundlage entzogen. Damit hat die Stiftung nach Ansicht von Verdi keine Arbeitnehmer-Vertretung mehr, ein Betriebsrat müsse das bisherige Gremium ersetzen.

Gegen die Entscheidung der BEK, dass die Egestorff-Stiftung ihr rechtlich nicht mehr zuzuordnen ist, hat die Stiftung Rechtsmittel eingelegt: Sie sieht die Voraussetzungen gegeben, weiterhin BEK-Mitglied zu sein und deshalb grundsätzlich auch keinen Anlass für eine Betriebsratswahl. Tatsächlich muss der Austritt aus dem Diakonischen Werk nicht zwangsläufig den aus der Kirche nach sich ziehen, räumt Baumann ein.

Hausverbot sei faktisch hinfällig

Es liege im Ermessen der Kirche zu entscheiden, ob die Voraussetzungen für einen Verbleib gegeben seien. Dazu zähle beispielsweise ihr „gesicherter Einfluss“. „Man kann sich nicht die Rosinen herauspicken“, so Bringmann, den Dachverband und die BEK verlassen, aber die Vorzüge der Mitgliedschaft weiter für sich beanspruchen.

Die Stiftung widerspricht: Bei der Zuordnung zur Kirche „muss die Einrichtung ihrem Zweck nach auf die Verwirklichung eines kirchlichen Auftrages ausgerichtet sein. Dies ist bei uns der Fall“, so Geschäftsführerin Melanie Löwemann. So bestehe der Vorstand ausschließlich aus ehrenamtlich tätigen Diakonen der St. Ansgarii- und der St.-Petri-Domgemeinde. Er treffe gemeinsam mit der Geschäftsführung die Unternehmensentscheidungen.

Auch das Hausverbot sei faktisch hinfällig, Kerstin Bringmann habe ungehindert an der Veranstaltung am Dienstag teilnehmen können, so der Sprecher der Stiftung. Auch hier ist Verdi anderer Auffassung und hat eine einstweilige Verfügung beantragt: Bringmann habe den Versammlungsraum zwar betreten dürfen, aber Gewerkschaftsmitglieder hätten grundsätzliches Zutrittsrecht zu Betrieben, das nicht auf bestimmte Räume reduziert werden dürfe.

Anwendung eines Tarifs

Der Gesprächsfaden zwischen Stiftung, Diakonischem Werk und BEK ist nicht abgerissen. Man suche nach Lösungen, die aber laut Helmut Schümann, Sprecher des Gesamtausschusses des Diakonischen Werks, nicht darauf verzichten könnten, dass sich die Stiftung der neuen Satzung des Diakonischen Werks und damit ihren Arbeitsvertragsrichtlinien beugen müsse.

Das sei in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen, Gesellschaften seien gegründet worden, um Richtlinien zu umgehen. „Leider war die Egestorff-Stiftung bisher nicht bereit, über die Anwendung eines Tarifes mit uns zu reden, sondern hat sich für den Austritt entschieden“, so der Vorstand des Diakonischen Werks Bremen, Landesdiakoniepastor Manfred Meyer.

Die Geschäftsleitung: „In den vergangenen vier Jahren ist es uns gelungen, die Gehälter aller Berufsgruppen anzuheben. Im Rahmen von Pflegesatzverhandlungen arbeiten wir intensiv auf eine Steigerung der Entlohnung hin (...) Seit Jahren zahlen wir eine freiwillige zusätzliche Jahresgratifikation an alle Mitarbeitenden. Wir sind überzeugt, dass sich die Entlohnung in der Pflege verbessern muss und das leben wir.“

"Mitbestimmung ist uns wichtig"

Selbst falls die Stiftung wirtschaftlich nicht in der Lage sein sollte, die Arbeitsvertragsrichtlinien oder vergleichbare Tarifverträge einzuhalten, so Baumann, gebe es Auswege. Dazu zählten beispielsweise ein Mitarbeiter-Zukunftssicherungsvertrag und andere Öffnungsklauseln. Der aktuelle Fall ist laut Baumann auch nicht der einzige, der sich um die Rechte und Pflichten von Pflegeheimen unter dem Dach der Kirche drehe.

Verdi sei es wichtig, dass sich die Mitarbeiter auf eine rechtmäßige Interessenvertretung stützen können, so Markus Westermann, Geschäftsführer des Bereichs Bremen-Nordniedersachsen. Die Stiftung erklärt: „Mitbestimmung ist uns wichtig und wir betonen ausdrücklich, dass die Egestorff-Stiftung sowohl mit einer Mitarbeitervertretung, als auch mit einem Betriebsrat gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten wird.“