Im Streit um einen Parkplatz sind zwei Männer am Freitag in Bremen heftig aneinandergeraten. Nach Polizeiangaben wollte ein 66 Jahre alter Mann gegen 13 Uhr auf einen gemeinsam genutzten Garagenhof fahren, wurde aber von einem 41-Jährigen daran gehindert, der mit seinem Auto in der Einfahrt stand. Daraufhin gerieten die beiden Männer in einen Streit, in dessen Verlauf der 66-Jährige auf seinen Kontrahenten losging. Der 41-Jährige zog ein Messer und verletzte den Angreifer am Oberkörper. Lebensgefahr bestand nicht. Wie die Polizei mitteilt, erhielten beide Männer noch am selben Tag eine sogenannte Gefährderansprache. Diese individuelle Ansprache durch die Beamten soll signalisieren, dass die Polizei die Täter genauer in den Blick nimmt. Darüber hinaus teilten die Beamten mit, dass die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall andauern. (haf)



++ Dieser Artikel wurde am 31.12. um 12.50 Uhr aktualisiert. ++