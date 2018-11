In der Neustadt eskalierte ein Streit um einen Parkplatz. (Patrick Seeger/dpa)

Ein 36-Jähriger wollte sein Fahrzeug am Montagnachmittag auf seinem fest angemieteten Parkplatz an der Pappelstraße in der Bremer Neustadt abstellen. Dort stand jedoch ein Fahrzeug, teilte die Polizei mit.

Ein bislang unbekannter Mann hatte dort sein Auto abgestellt und sich mit seinem Beifahrer vom Parkplatz entfernt. Das wollte der 36 Jahre alte Mann jedoch nicht auf sich sitzen lassen. Er stellte den Fahrer zur Rede und bat ihn darum, sich eine andere Lücke zu suchen. Im Gesprächsverlauf kam es einem Streit, die in Handgreiflichkeiten mündeten. Der 36-Jährige wurde mehrfach geschlagen. Auf Grund seiner Verletzungen kam er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der bislang unbekannte Schläger sowie sein Beifahrer flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei in verschiedenen Fahrzeugen vom Tatort. Beide Fahrzeuge konnten jedoch schnell ausfindig gemacht werden. Ein 22-Jähriger wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zum zweiten Fahrer dauern an. (jfj)