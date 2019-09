Der 64-Jährige griff seinen Nachbarn mit einem Hammer an. (Patrick Seeger/dpa)

Mit Pfefferspray und einem Hammer ist am Samstagnachmittag ein 64-Jähriger auf seinen Nachbarn in der Großen Johannisstraße in der Bremer Neustadt losgegangen. Auslöser des Angriffs war nach Angaben der Polizei die Musik, die das 45 Jahre alte Opfer in seiner Wohnung hörte. Als sein Nachbar ihn zur Ruhe ermahnte, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Diese mündete darin, dass der 64-Jährige von seinem Balkon aus Reizgas versprühte und anschließend seinen Nachbarn im Hausflur mit einem Hammer angriff. Der 45-Jährige wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei beschlagnahmte das Pfefferspray und den Hammer und nahm den 64-Jährigen vorläufig fest. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (sei)