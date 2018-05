17 Personen wurden vorläufig festgenommen. (Sarah Rauch)

Acht Verletzte und 17 Festnahmen lautet die Bilanz einer Auseinandersetzung zweier Familien an der Obervielander Straße in Huchting am Montagabend. Zum Einsatz kamen dabei vor allem Messer, nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll einer der Festgenommenen aber auch mit einer Pistole geschossen haben.

Laut Polizei stammen die Beteiligten aus zwei Großfamilien libanesischer Herkunft. Wie es zu dem Streit kam und warum er gegen 19.15 Uhr vor einer Shisha-Bar derart eskalierte, war auch am Dienstagabend noch unklar. Wie verlautete, gibt es in diesem Zusammenhang höchst widersprüchliche Aussagen aus Reihen der beiden Familien.

Fest steht lediglich, dass bei dem Streit acht Personen im Alter von 21 bis 61 Jahren verletzt wurden. Sie wurden in verschiedene Bremer Krankenhäuser eingeliefert, unter anderem mit Stich- und Schnittverletzungen. Es handele sich aber durchweg um leichtere Blessuren, erklärte eine Polizeisprecherin. Lebensgefährlich sei niemand verletzt worden.

Gezielte Schüsse?

Vor Ort nahm die Polizei 17 Personen vorläufig fest. Diverse Tatwaffen und zwei Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Im Verlaufe des Dienstags wurde zunächst bei vier Personen geprüft, ob Gründe für eine Untersuchungshaft vorliegen. Drei von ihnen wurden im Verlaufe des Tages wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den vierten Mann dauerte die Haftprüfung am späten Nachmittag noch an. Bei diesem Verdächtigen handelt es sich um den mutmaßlichen Pistolenschützen. Hierzu müsse der Sachverhalt noch aufgeklärt werden, erklärte Frank Passade, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Zentrale Fragen dabei: Wurden tatsächlich Schüsse abgegeben? Und wenn ja, wurden sie gezielt abgegeben?

Unter anderem zur Klärung dieser Frage blieb ein Teilstück der Obervielander Straße den gesamten Dienstag über für die Beweisaufnahme durch die Polizei gesperrt. Die Spurensicherung suchte dort nach Patronenhülsen, aber auch nach dem Blut der unterschiedlichen Verletzten. (mic/sei)

(Dieser Artikel wurde am 22. Mai um 17.30 Uhr aktualisiert.)