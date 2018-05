17 Personen wurden vorläufig festgenommen. (Sarah Rauch)

Acht Verletzte und 17 Festnahmen sind die Bilanz einer Auseinandersetzung zweier Familien in der Obervielander Straße in Bremen-Huchting am Montagabend. Wie die Polizei auf Anfrage des WESER-KURIER bestätigt, wurden dabei acht Personen verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. "Dabei handelt es sich um leichte Verletzungen sowie Stich- und Schnittverletzungen", erklärte eine Polizeisprecherin. Lebensgefährlich sei aber niemand verletzt worden.

Vor Ort nahm die Polizei 17 Personen vorläufig fest. Gegen drei Personen werden gegenwärtig Haftgründe ermittelt, sagte die Sprecherin. Die Obervielander Straße ist für die Beweisaufnahme derzeit noch gesperrt. (sei)