Rechtsanwältin Juliane Reichard (links) und Wirtschaftswissenschaftlerin Martina Röhrich haben an der Aktion "Deutschland spricht" teilgenommen. (Frank Thomas Koch)

Deutschland spricht, Bremen spricht? Wozu? Niemand wird ernsthaft beklagen, dass in Deutschland nicht ausreichend kommuniziert werden würde. Der Austausch ist dank sozialer Netzwerke und Messaging-Dienste intensiver geworden, schneller, oft auch kurzatmiger und hitziger, emotional aufgeladen. Der Ton ist nicht immer, aber häufig scharf oder rau, er gleitet schnell ins Persönliche ab. Kommuniziert wird viel, was indes nicht heißt, dass miteinander geredet wird, geschweige denn, dass zivilisiert gestritten wird. Das gilt insbesondere für politische Themen, über die man geteilter Meinung sein kann. Die Gräben werden nicht weniger, sondern eher mehr, von interessierter Seite werden sie vertieft. Nicht das Florett wird häufig gewählt, sondern die Keule.

Genau das Gegenteil will die Initiative „Deutschland spricht“ – Brücken bauen, auch goldene. Die Idee wurde von der „Zeit-Online“-Redaktion im Vorfeld der jüngsten Bundestagswahl entwickelt. Das Projekt soll dazu dienen, dass aufgeschlossene Menschen miteinander ins Gespräch kommen, und zwar ganz gezielt solche, die sich inhaltlich nicht sonderlich grün sind. Friede, Freude, Einigkeit kann man schließlich in jeder Facebook-Gruppe finden. Der Meinungsaustausch mit Wildfremden ist dazu angelegt, Positionen gegeneinander zu halten, Einstellungen zu erläutern – von Angesicht zu Angesicht, in aller Ruhe, ohne missionarischen Eifer oder verbissene Überzeugungsarbeit. Ein Wettstreit der guten Argumente soll es sein, Höflichkeit ist Ehrensache.

Das sollte ganz gewöhnlich sein, ist es aber nicht. Die Schriftstellerin Thea Dorn stellte im September in der „Zeit“ fest: „Fühlen statt denken. Anschreien statt zuhören. Die Deutschen haben verlernt, sich vernünftig auseinanderzusetzen.“ Eine übergroße Harmonie- und Konsenssucht hat sich ihrer Ansicht nach in der Bundesrepublik breitgemacht. Umfragen zeigen beispielsweise, dass Wähler weniger mehr abstößt als dauerhafter Streit unter politischen Partnern und Kontrahenten. Ein gewisser Hang zur Gleichmacherei trägt ebenfalls zum künstlichen Konsens bei. Wo Unterschiede geleugnet oder geflissentlich ignoriert werden, wird die Eintracht zum Zwang. Streiten will gelernt sein und kultiviert werden, Zuhören übrigens auch.

Zu dem Thema „Demokratie unter Druck – für eine neue politische Streitkultur“ äußerte sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor zwei ­Wochen auf Wunsch der Konrad-Adenauer-Stiftung. „Alle politische Kultur beginnt im Diskurs. Die Art unseres Streitens steuert unser Handeln.“ Die Grundlagen guter Streitkultur seien „Vernunft und Zivilität“, so Steinmeier. „Mit Vernunft meine ich die Fähigkeit, mit Argumenten zu überzeugen, und die Bereitschaft, sich von besseren Argumenten überzeugen zu lassen (...) Mit Zivilität meine ich Wertschätzung und Vertrauen, Empathie und Respekt für ein Gegenüber, das einen legitimen Teil zur Debatte beizutragen hat.“

Braucht es wirklich ein solches Projekt?

Eben das pflegt „Deutschland spricht“. Braucht es wirklich ein solches Projekt, um sich an einen Tisch und auseinanderzusetzen? Schließlich gibt es Stammtische, an denen gestritten wird, weit über dem Niveau, das meist unterstellt wird. Es gibt hitzige Debatten auf Familienfesten oder im Verein. Einmal im Jahr werden die deutschen Debattiermeisterschaften ausgetragen. Das Projekt „Jugend debattiert“ bereitet auf die Hohe Schule der gepflegten Kabbelei vor.

Doch sogenannte Echokammern existieren nicht nur im Internet, sondern mitunter auch im Freundeskreis, in Clubs, Parteien oder Bürgerinitiativen. Das Gemeinsame bringt Menschen eher zusammen als das Trennende. In den Städten konzentrieren sich gewisse Milieus in bestimmten Quartieren. Experten sprechen von einer Gettoisierung, die sich nicht im sozialen Status erschöpft, sondern sich meist auch auf Wertvorstellungen und Überzeugungen erstreckt.

„Es ist Zeit für neue Runde Tische in diesem Land“, sagte Steinmeier, „nicht zur Vermeidung von Streit, sondern zum Gelingen des Streits“. Wer streiten lernen oder üben will, kann das nicht in der Theorie. Das geht nur in der Praxis. Im Zwiegespräch mit sich selbst gehen einem selten die Argumente aus, da ist man gerne brillant und unanfechtbar. Im Diskurs mit einem Gegenüber aus Fleisch, Blut und Milliarden grauen Zellen kann es ganz anders kommen. Sich mit Entgegnungen und Einsprüchen auseinanderzusetzen, zu parieren, Positionen zu präzisieren oder auch zu überdenken und zu räumen – das ist geistiger Turnsport. „Deutschland spricht“ ist das Turnfest.

+ + Dieser Text wurde um 20.10 Uhr aktualisiert + +