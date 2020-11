Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, Lüder Fasche, appelliert an Innensenator Ulrich Mäurer den Konflikt zu entschärfen. (Frank Thomas Koch)

Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts zu Verwendungszulagen für Polizeibeamte dürfte der Konflikt um diesen Gehaltsbestandteil wohl bald in eine neue Runde gehen. Vor wenigen Tagen hatte das Gericht mehreren klagenden Beamten zwar grundsätzlich recht gegeben, ihnen aber nur geringfügige Zahlungen zugesprochen.

Bei dem Rechtsstreit geht es um eine Grundsatzfrage der Besoldung: Haben Beamte, die über einen längeren Zeitraum vertretungsweise eine höherwertige Dienstposition ausüben, Anspruch auf die Gehaltsdifferenz zwischen der ursprünglichen und der tatsächlichen Funktion? Das Bundesverwaltungsgericht hatte dies bereits im Jahr 2011 in mehreren Urteilen im Prinzip bejaht. Daraufhin stellten mehrere Hundert Bremer Polizisten bei der Innenbehörde einen Antrag auf Gewährung solcher Verwendungszulagen. Um Rechtssicherheit zu erlangen, klagte ein Polizeibeamter in einem Musterverfahren gegen die Freie Hansestadt Bremen und setzte sich schließlich 2019 vor dem Verwaltungsgericht auf ganzer Linie durch. Ihm wurde der volle Differenzbetrag zugestanden.

Mehr zum Thema Urteil zugunsten von Beamten Behörden wollen Ansprüche von 1100 Polizisten prüfen Die Innenbehörde muss nach einem Gerichtsurteil nun alle Ansprüche von gut 1100 Bremer Polizisten ... mehr »

Zwischenzeitlich zogen mehrere Einzelkläger nach. Auch ihnen billigte das Verwaltungsgericht jetzt im Grundsatz die Verwendungszulage zu, allerdings mit einer gravierenden Einschränkung. Die Zahlung stehe „unter dem Vorbehalt, dass freie Haushaltsmittel zur Verfügung stehen“. Wenn diese nicht ausreichten, sei die Verwendungszulage nur anteilig zu zahlen. Die Innenbehörde legte hierzu Berechnungen vor. Das Verwaltungsgericht sah nur geringen Korrekturbedarf, es hielt die Kalkulationen der Behörde im Großen und Ganzen für nachvollziehbar. Für die betroffenen Beamten heißt das: Sie haben nur Anspruch auf etwa 10 Prozent der normalerweise zu zahlenden Verwendungszulage.

Ein Zeichen mangelnden Respekts

Für Lüder Fasche, den Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei (GdP), ist das Urteil enttäuschend, „auch wenn die Kernbotschaft lautet, dass die Kollegen bisher nicht angemessen bezahlt wurden“. Fasche kritisiert die Innenbehörde, die nicht auf einen Vergleichsvorschlag des Gerichts eingegangen sei, der die betroffenen Beamten materiell deutlich bessergestellt hätte. „Stattdessen werden alle jetzt Kleckerbeträge kriegen“, so Fasche. Das sei „das Gegenteil eines Motivationsschubs“ und ein Zeichen mangelnden Respekts des Dienstherrn für die Beamten. Die GdP werde sich mit diesem juristischen Zwischenstand nicht zufriedengeben.

„Das Problem dauert an“, bekräftigt Fasche. Wenn man sich nicht mehr sicher sein könne, dass die Ergebnisse eines Musterverfahrens für alle Anspruchsberechtigten in gleichem Umfang gelten, „dürfte das Verwaltungsgericht künftig mit Massenverfahren lahm gelegt werden“. Das könne niemand wollen. Fasche appelliert an Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), doch noch den Vergleichsvorschlag des Verwaltungsgerichts aufzugreifen und den Konflikt um die Bezahlung so zu entschärfen.