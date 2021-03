Immer noch im Norden und nicht im Osten: Harry Götze (links), Direktor der Ortspolizeibehörde Bremerhaven (Sina Schuldt/DPA)

Nicht einstimmig

Wenn man, wie die Sozialdemokraten, ununterbrochen seit mehr als 75 Jahren, und damit quasi seit Menschengedenken, einen Stadtstaat regiert, hat das natürlich Folgen für das politische Selbstbewusstsein und offenbar auch für die Interpretation von Wahlergebnissen. Nicht anders ist zu erklären, wie die SPD die Wieder-Nominierung von Sarah Ryglewski als Kandidatin für die Bundestagswahl im September in den sozialen Medien bekannt gab: „Unsere Kandidatin für den Listenplatz 1 wurde so eben gewählt“, teilte die Landespartei am Wochenende mit. So gerade eben halt. Angesichts eines Ja-Stimmenanteils von 87 Prozent überraschte der vermeintliche Hinweis auf das knappe Votum. Volkskammerwahlen-verdächtig war Ryglewskis Ergebnis zwar nicht, für eine Demokratie aber völlig in Ordnung.

Spontan versetzt

Apropos Osten: Unversehens versetzt sah sich in dieser Woche Harry Götze, Direktor der Ortspolizeibehörde Bremerhaven. Bei der Präsentation der jährlichen Kriminalitätsstatistik prangte auf seinem Namensschild eine andere Zuständigkeit, wie Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) zunächst zu seiner eigenen – und dann zur Erheiterung aller Teilnehmer der Pressekonferenz feststellte: Götze wurde nämlich als Leiter einer ominösen Ostpolizeibehörde ausgewiesen – dabei liegt Bremerhaven von Bremen aus gesehen bekanntlich ja eher im Norden. Er ließ es sich dann nicht nehmen, zumindest das „s“ von eigener Hand in ein „r“ zu ändern.

Am Limit

Dass sie sich nicht genug ins Zeug legen würde, kann man der Innendeputation zumindest zeitlich nicht vorwerfen. In der Videokonferenz, die am Donnerstagmittag begann, hakten sich die Teilnehmer mehr als drei Stunden im staatlichen Teil fest, was unter anderem einer mehr als ausschweifenden Debatte über Sinn und Unsinn von Polizei-Tasern geschuldet war. Um Punkt 18.15 Uhr war dann der Vorsitzende Thomas vom Bruch (CDU) plötzlich für die Zugeschalteten nicht mehr zu hören – was nicht daran lag, dass er sich heiser geredet hätte, es war schlicht Feierabend in der Bürgerschaft, in deren Räumen er saß, und damit auch für die Übertragungstechnik.

Drei Neue gesucht

Apropos vom Bruch: Wenn Bremen im September den bisherigen CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp möglicherweise als Nachfolger von Elisabeth Motschmann nach Berlin wählt, wird sein Weggang ein größeres Stühlerücken auslösen. Seine Vizes – eben Thomas vom Bruch und Silvia Neumeyer – werden dann ebenfalls Schluss machen, zwar nicht mit christdemokratischer Politik, aber mit ihren Ämtern im Fraktionsvorsitz. Die Bewerberinnen und Bewerber um einen Platz im neuen Spitzentrio laufen sich gerade warm.