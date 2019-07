Die Gefahr einer Ausdehnung auf Gebäude oder andere Anlagen bestand nicht, teilte die Feuerwehr mit. (Christian Butt)

Auf einer Freifläche im Bereich des Güterverkehrszentrums in Bremen-Strom haben in der Nacht auf Dienstag rund 50 bis 70 Strohballen Feuer gefangen. Das berichtet die Feuerwehr, die mit etwa 100 Einsatzkräften und 17 -fahrzeugen vor Ort war. Die Ballen wurden auseinandergezogen und in Kleinstarbeit gelöscht. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

Warum die Strohballen gebrannt haben, ist laut der Feuerwehr derzeit noch unklar. Ebenso konnte der Sachschaden noch nicht beziffert werden. (mmi)

+++Dieser Text wurde um 7.09 Uhr aktualisiert+++