Wesernetz baut im Gewerbegebiet Hansalinie ein neues Umspannwerk. (studio b bremen)

Das Unternehmen Wesernetz baut im Gewerbegebiet Hansalinie an der A1 in Hemelingen ein Umspannwerk. Es ist das erste seit Jahrzehnten, das außerhalb bereits genutzter Standorte entsteht.

Nach Angaben des Unternehmens Wesernetz, das in Bremen für Versorgungsleitungen zuständig ist, machen der steigende Bedarf des Gewerbegebiets und der Ausbau der Windenergie das neue Werk notwendig.

Wesernetz Geschäftsführer Patrick Wittenberg sprach bei einer Feier zur Grundsteinlegung von der besonderen Bedeutung des Bauwerks mit einer Grundfläche von 760 Quadratmetern für das Gewerbegebiet. „Die Hansalinie ist ein Riesengewerbegebiet mit über 80 Betrieben und 3600 neuen Arbeitsplätzen, und ich bin sehr froh, dass wir ein wichtiger Teil davon sind.“

Die Betriebe mit Elektrizität versorgen

Kernstück der Anlage wird ein 40 Megavoltampere (MVA) Transformator sein, der an das 110 Kilovolt Hochspannungsnetz angeschlossen wird und die Spannung auf zehn Kilovolt, die sogenannte Mittelspannung, umwandelt. Dieser Strom wird dann im Gewerbegebiet verteilt und versorgt die Betriebe mit Elektrizität. Die Fläche lässt nach Worten von Patrick Wittenberg außerdem noch einen zweiten Transformator zu, wenn der Verbrauch in dem knapp 270 Hektar großen Gewerbegebiet wachsen sollte.

Das Umspannwerk soll außerdem den von den Windparks in der Marsch produzierten Strom aufnehmen. Wesernetz rechnet dabei mit einer Leistung von zwölf Megawatt im Jahr. Bis Mitte des Jahres sollen die Bauarbeiten an dem Gebäude abgeschlossen sein. Ab dem dritten Quartal 2021 soll das Umspannwerk ans Netz gehen. Wesernetz investiert nach eigenen Angaben etwa 4,3 Millionen Euro in die Transformatorstation. Dazu kommen noch 3,5 Millionen Euro für die 110 Kilovolt-Anbindung an das Umspannwerk Wehrdamm am Hastedter Osterdeich.