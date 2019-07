Temperaturen bis an die 40-Grad-Marke machen der Stromversorgung in den Krankenhäusern zu schaffen. (Sven Hoppe/dpa)

Notstromversorgung im Klinikum Links der Weser (LDW): Wegen der Hitze ist es in dem Krankenhaus des Klinikverbunds Gesundheit Nord (Geno) an diesem Donnerstagvormittag zweimal zu einem Stromausfall gekommen. „Die hohen Temperaturen haben dazu geführt, dass der Transformator für die Stromversorgung heiß gelaufen ist“, sagte Geno-Sprecher Rolf Schlüter dem WESER-KURIER. Da die Klinik über eine Notstromversorgung verfügt, auf die in solchen Fällen automatisch umgeschaltet wird, seien Patienten zu keiner Zeit gefährdet gewesen. „Wir sind weit davon entfernt, Patienten evakuieren zu müssen. Der Krankenhausbetrieb läuft bis auf wenige Einschränkungen ganz normal weiter.“

Die Einschränkungen: Geplante Operationen und Untersuchungen wie Computertomografien oder MRT seien abgesagt worden. „Die an das Krankenhaus angegliederten Praxen wurden umgehend informiert“, so Schlüter. Und auch in der Leitstelle der Feuerwehr Bremen, wo die Rettungswagen-Transporte koordiniert werden, sei das Krankenhaus vom aktuellen Betrieb abgemeldet. Diese Fahrten würden ausschließlich an die anderen Kliniken in Bremen gehen.

Notfälle, Geburten und andere Eingriffe oder Behandlungen, die nicht verschoben werden könnten, würden aber „ganz normal“ im LDW stattfinden. „Niemand muss sich Sorgen machen, der Strom ist sichergestellt“, betonte Schlüter. Das Krankenhaus Links der Weser ist unter anderem Anlaufstelle für Herzinfarkt-Patienten in Bremen.

Aktuell sind das Technische Hilfswerk (THW) und die Bremer Feuerwehr im LDW vor Ort: „Das THW hält für alle Fälle einen Ersatz-Generator parat, falls es Probleme mit der Notstromversorgung geben sollte, was aber sehr unwahrscheinlich ist.“ Die Notstromversorgung laufe über eine Batterie und über einen Generator.