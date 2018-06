In Bremen und Bremerhaven kommt es am Freitagabend zu Stromausfällen. (Jochen Stoss)

Wie ein Sprecher der SWB auf Nachfrage des WESER-KURIER bestätigt, sind seit 18.37 Uhr mehrere Hundert Haushalte in Bremen-Hemelingen von einem Stromausfall betroffen. Auch auf der Internetseite allestörungen.de sind die Ausfälle verzeichnet.

Ein Kurzschlussschalter habe ausgelöst. Die Ursache dafür sei aber bislang noch unklar. Mitarbeiter der SWB müssten nun im Stromnetz den defekten Schalter finden und auswechseln. Dies dauert in der Regel zwischen 60 und 90 Minuten, bei Komplikationen können die Reparaturarbeiten auch länger dauern, so der Sprecher weiter.

Auch in Bremerhaven gibt es an mehreren Ortsteilen derzeit keinen Strom. betroffen sind der Überseehafen, die Leherheide und der Jägerhof. Wie viele Haushalte in der Hafenstadt betroffen sind, ist momentan noch nicht abschätzbar.

Es seien vier Kabel defekt und Mitarbeiter seit 18.30 Uhr im Einsatz. Stelle sich heraus, dass alle vier Stromleitungen defekt sind, könnte dies langwierigere Reparaturarbeiten nach sich ziehen.