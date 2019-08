100 Haushalte betroffen

Stromausfall in der Hollerallee in Bremen

In der Hollerallee in Bremen hat es am Freitagvormittag einen Stromausfall gegeben. Derzeit seien 100 Haushalte ohne Strom, teilte die swb mit.