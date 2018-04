Mehrere Haushalte in Schwachhausen sind zur Stunde ohne Strom. (Daniel Naupold und DPA, picture alliance / dpa)

Ein Stromausfall legt aktuell die Friedrich-Mißler-Straße in Schwachhausen lahm. Betroffen sind 24 Wohnhäuser, mit insgesamt rund 100 Haushalten, das bestätigten die SWB Bremen auf Anfrage des WESER-KURIER.

Demnach sei ein Messwagen aktuell damit beschäftigt, die defekte Stelle an einem Kabel zu finden. Die Arbeiten könnten sich noch bis in den Abend hinziehen, sagte eine Unternehmenssprecherin. Problematisch sei auch die relativ alte Bausubstanz der Häuser, die eine schnelle Reperatur des kaputten Kabels als schwierig gestalten könnte. In vielen Teilen Bremens liegen Kabel doppelt, in der Friedrich-Mißler-Straße jedoch nicht. (jfj)