Auch Ausfälle in Bremerhaven

Stromausfall legte 500 Haushalte in Bremen-Hemelingen lahm

Stefanie Heitmann und Jan-Felix Jasch

Aufgrund eines ausgelösten Kurzschlussschalters waren am Freitagabend rund 500 Haushalte in Bremen-Hemelingen ohne Strom. Ein Stromausfall in Bremerhaven dauert an.