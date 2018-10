Rund 1000 Haushalte in Bremen-Walle sind derzeit ohne Strom. (Daniel Reinhardt/dpa)

In Bremen-Walle waren rund um das Walle-Center rund 1000 Haushalte ohne Strom, das teilte die swb per Twitter mit. Um 19.15 Uhr war die Störung behoben und alle Haushalte wieder an das Netz angeschlossen.

Zu dem Stromausfall war es gekommen, weil bei Bauarbeiten zwei Kabel beschädigt worden waren, teilte eine Sprecherin auf Anfrage des WESER-KURIER mit. Wegen der hohen veränderten Strombelastung, sei daraufhin auch ein drittes Kabel ausgefallen. Der Stromausfall begann um 15 Uhr und dauerte bis kurz nach 19 Uhr an. (jfj)