Vor Stromer Bürgern forderte Ortsamtsleiter Wilfried Frerichs (Dritter von rechts) mehr Engagement des Senats. (Christina Kuhaupt)

Voraussichtlich im Sommer fallen die Würfel für das Straßenbauprojekt B 212 neu. Die Route soll das Güterverkehrszen­trum mit der Wesermarsch verbinden und damit auch den Ortsteil Strom, der seit vielen Jahren unter Durchgangs- und Schwerlastverkehr ächzt, deutlich entlasten. Doch wie stark diese Entlastung ausfällt, hängt wesentlich von der Anbindung der Trasse an das Straßennetz auf niedersächsischer Seite ab. Am Freitag versammelten sich auf einer Hofstelle rund 70 Stromer Bürger aller Altersgruppen. Sie appellierten an den Senat, sie im Kampf gegen den Verkehrsinfarkt auf der Stromer Landstraße nicht im Stich zu lassen.

Der Streit um die Modalitäten des Verkehrsprojekts B 212 neu währt schon Jahrzehnte und hängt eng mit der Geschichte des Güterverkehrszentrums (GVZ) zusammen. Diese Logistik-Drehscheibe im Niedervieland, die heute rund 8000 Menschen Arbeit gibt, entstand seit den 1980er-Jahren. Eine leistungsfähige Verkehrsanbindung gab es damals nicht, und in Teilen fehlt sie immer noch. Denn weder ist der Ringschluss der A 281 bisher vollzogen, noch existiert die Bundesstraße 212 neu.

Letzteres hat ganz wesentlich mit dem Streit um die Trassengestaltung auf Delmenhorster Gebiet zu tun. Die niedersächsische Nachbarkommune hatte sich im Planungsprozess bereits vor mehreren Jahren mit ihrer Forderung durchgesetzt, die B 212 im Kreuzungsbereich mit der Landesstraße 875 ohne Abbiegespur Richtung Süden zu bauen. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass massenhaft Verkehr aus Richtung des Güterverkehrszentrums durch Delmenhorst in Richtung A 28 rollt. Für Strom heißt das jedoch: Sollte von der B 212 neu kein Abbiegen nach Delmenhorst möglich sein, käme es auch nicht zur erhofften Entlastung der Stromer Landstraße. „Schon jetzt fließt der Verkehr dort während der Stoßzeiten nur noch zäh, und bis 2030 ist eine Zunahme auf rund 7300 Fahrzeuge pro Tag prognostiziert“, sagte Stroms Ortsamtsleiter Wilfried Frerichs am Freitag bei der Protestkundgebung auf dem Hof Rose.

Das wollen die Stromer nicht mehr hinnehmen. Bei der Veranstaltung forderten Frerichs und Bürgerschaftsvizepräsident Frank Imhoff (CDU) vom Senat, sich bei den niedersächsischen Behörden für einen sogenannten Vollanschluss der B 212 neu Richtung Delmenhorst einzusetzen. Darauf hatte der Senat allerdings schon vor Jahren verzichtet.

Dass die Stromer sich jetzt ein letztes Mal aufbäumen, hat mit einem Termin zu tun, der zur Jahresmitte ansteht. Vertreter der vom Projekt B 212 neu berührten Kommunen und Behörden kommen seit 2015 in unregelmäßigen Abständen zu einem sogenannten Dialogforum zusammen, um Lösungen zu finden, mit denen alle Beteiligten leben könnten – bisher ohne durchschlagenden Erfolg. Für den Sommer ist eine Abschlussveranstaltung vorgesehen. Danach muss eine Entscheidung darüber fallen, wie die B 212 neu auf niedersächsischer Seit integriert werden soll. Die Kernfrage bleibt dabei die Anbindung Richtung Delmenhorst. „Wir nutzen deshalb jetzt die letzte Chance, uns Gehör zu verschaffen“, sagte Ortsamtsleiter Frerichs unter dem Applaus der Dorfbewohner. Frank Imhoff teilte in Richtung der grün-geführten Verkehrsbehörde aus. „Das Problem wird dort nicht wahrgenommen“, sagte Imhoff. Seit zehn Jahren habe es keine direkten Gespräche mehr zwischen Senat und Delmenhorster Rathaus gegeben. Das müsse anders werden.

Die Behörde nahm am Freitagnachmittag in allgemeiner Form Stellung. „Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass von der B 212 neu eine Entlastung für Strom ausgeht. Das muss das Ziel dieses Projektes sein“, unterstrich Sprecher Jens Tittmann.

Fest steht allerdings schon jetzt, dass das Projekt noch eine ganze Weile auf sich warten lassen wird – egal, worauf man sich im Rahmen des Dialogforums möglicherweise noch verständigt. Die B 212 neu taucht nämlich nicht im sogenannten vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans auf, den der Bundestag 2016 beschlossen hatte. In diesem Vorhabenplan sind die Projekte des Bundes nach Dringlichkeit sortiert. Alles, was dort nicht als vordringlich eingestuft ist, hat keine Chance auf Realisierung innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre.