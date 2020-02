Im Großen und Ganzen sind die Bremerinnen und Bremer mit der Demokratie zufrieden. Das hat eine Studie ergeben. (Christian Walter)

Mit der Demokratie sind die Menschen in Niedersachsen und Bremen einer neuen Studie zufolge im Großen und Ganzen zufrieden. Nach der Langzeituntersuchung im Auftrag der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, geben 38 Prozent der Befragten in Niedersachsen an, mit der Demokratie sehr oder ziemlich zufrieden zu sein. Weitere 46 Prozent antworteten mit „teils/teils“, 16 Prozent äußerten sich sehr oder ziemlich unzufrieden. In Bremen gaben 35 Prozent der Befragten an, sehr oder ziemlich zufrieden zu sein, 57 Prozent antworteten mit „teils/teils“, 8 Prozent waren sehr oder ziemlich unzufrieden.

Der Studie zufolge fällt in Westdeutschland die Demokratiezufriedenheit mit 40 Prozent fast doppelt so hoch aus wie in Ostdeutschland mit 22 Prozent. Zugleich sei in den neuen Ländern die Unzufriedenheit fast doppelt so hoch wie in den alten Ländern. Dort gäben 15 Prozent an, sie seien mit der Demokratie unzufrieden, in den neuen Ländern 28 Prozent.

Insgesamt sind die Menschen in Deutschland weitgehend mit der Demokratie zufrieden. 37 Prozent der Befragten gaben an, mit der Demokratie sehr oder ziemlich zufrieden zu sein. Weitere 45 Prozent antworten demnach „teils/teils“. 17 Prozent äußerten sich sehr oder ziemlich unzufrieden mit der Demokratie.

Auf der Ebene der Bundesländer ist die Demokratiezufriedenheit in Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen am höchsten, dicht gefolgt von Hamburg. Die höchsten Anteile an Unzufriedenen fänden sich im Saarland (41 Prozent) und in Mecklenburg-Vorpommern (48 Prozent).

Wie zufrieden sind die Menschen mit dem eigenen Leben?

Mit der Wirtschaftslage sind 61 Prozent der Befragten in Deutschland ziemlich oder sehr zufrieden. Ein knappes Drittel sei unentschlossen, lediglich 6 Prozent seien ziemlich oder sehr unzufrieden. Auch hier zeigte sich eine Ost-West-Differenz. In Westdeutschland gebe es aber auch drei Regionen, in denen das Zufriedenheitsniveau ähnlich niedrig sei wie in weiten Teilen Ostdeutschlands - im Nordwesten Niedersachsens, im Süden Hessens und im Nordosten Bayerns. Insgesamt äußerten sich 67 Prozent der Befragten in Niedersachsen ziemlich oder sehr zufrieden, 6 Prozent waren ziemlich oder sehr unzufrieden. In Bremen waren 47 Prozent zufrieden und 11 Prozent ziemlich unzufrieden. Allerdings verwies Studienautorin Sabine Pokorny auf die geringe Fallzahl in Bremen.

Und wie zufrieden sind die Menschen in Niedersachsen und Bremen mit dem eigenen Leben? Besonders hoch fiel die Lebenszufriedenheit nach der Studie in Niedersachsen und Hessen mit jeweils 87 Prozent aus. In Bremen waren es 81 Prozent. Bundesweit ergab die Untersuchung, dass ebenfalls 81 Prozent der Befragten mit ihrem Leben ziemlich oder sehr zufrieden seien. Ziemlich oder sehr unzufrieden waren in Niedersachsen 3 Prozent, in Bremen 4 Prozent der Befragten.