Nur ein schöner Schein? Dieses junge Paar am Hollersee im Bürgerpark genießt den Blick auf das Park-Hotel. (Frank Thomas Koch)

Die Lebensumstände in Bremen sind nicht einfach. So sehen es zumindest die Autoren der Deutschland-Studie von ZDF-Zeit. Die Hansestadt erhielt in der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Prognos nur 147 von 300 möglichen Punkten und landete damit bundesweit auf Platz 351. Auch in den an das kleinste Bundesland angrenzenden Landkreisen sieht es nicht viel besser aus: Bremerhaven landete auf Platz 396 und Delmenhorst auf Platz 397. Laut dem Landes-Ranking lebt es sich in diesen beiden Städten überhaupt nicht gut – sie gehören bundesweit zu den Schlusslichtern.

In der bundesweiten Studie haben die Regionalwissenschaftler der Prognos AG die Lebensverhältnisse in 401 Landkreisen und Regionen verglichen. Dies passierte anhand von statistischen Daten, die in 53 verschiedenen Kategorien untersucht wurden. „Die Studie basiert auf diversen bekannten und öffentlich zugänglichen Statistiken. Die Frage, inwieweit einzelne der ausgewählten Kriterien tatsächlich entscheidend für die Lebensqualität sind, dürfte – auch je nach persönlicher Präferenz – sehr unterschiedlich sein“, kommentiert Senatssprecher André Städler die Ergebnisse der Studie.

Die erfassten amtlichen Statistiken teilen sich in drei Bereiche auf. Im Themengebiet Gesundheit und Sicherheit schneidet Bremen am schlechtesten ab. Rang 362 steht insgesamt zur Buche, weil die Stadt unter anderem bei Gewaltverbrechen (Rang 398) und Wohnungseinbrüchen (Rang 399) ganz weit hinten liegt. Nicht viel besser sieht es im Themenfeld Arbeit und Wohnen aus: Im Gesamtranking erreicht die Hansestadt gerade einmal Platz 351. Die schlechten Werte bei den Schulden öffentlicher Haushalte, der Arbeitslosenquote oder den Einwohnern in Bedarfsgemeinschaften ziehen runter. Ein kleiner Lichtblick ist der Bereich Freizeit und Natur, in dem sich die Stadt an der Weser immerhin insgesamt auf Platz 137 vorgekämpft hat. Zwar liegt Bremen beim Anteil der Waldfläche an der Gesamtfläche auf dem vorletzten Platz, dafür gibt es bei den Anteilen der Erholungsflächen (Platz 17) und Wasserflächen (Platz 15) an der Gesamtfläche sogar Top-20-Plätze. Auch bei den aktiven Nutzern von Bibliotheken, der Bar- und Restaurantdichte, der Studierendendichte oder der Anzahl klassischer Kulturveranstaltungen sind die Plätze zweistellig.

Die Studie zeige sicherlich, dass es wichtig ist, weiter an der Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in Bremen und Bremerhaven zu arbeiten, sagt Senatssprecher Städler. „Wir sind in vielen Gebieten meiner Meinung nach aber nicht so schlecht, wie es manchmal dargestellt wird. Aber wir haben auch noch einiges vor uns“, sagt Städler. Auf jeden Fall zeige diese Studie, wie unterschiedlich die Lebensverhältnisse sind und wie wichtig der im Grundgesetz formulierte Anspruch ist, für eine Gleichwertigkeit in Deutschland zu sorgen. „Das gilt vor allem auch mit Blick auf den sozialen Zusammenhalt“, so Städler. Die Ergebnisse seien zudem ein Beleg dafür, wie sehr die Finanzkraft der Länder und Kommunen die Situation in den Städten und Kommunen beeinflusse. Für Bremen und Bremerhaven habe die Politik dafür mit der Einigung zu den Bund-Länder-Finanzen einen wichtigen Schritt getan.

Die Rahmenbedingungen für Bremen sind schwierig, sagt auch Peter Kaiser vom Bremer Prognos-Standort. Die Voraussetzungen seien nicht so gut, wie bei den Spitzenreitern des Rankings. München, Heidelberg und Starnberg belegen in der Studie die ersten drei Plätze. Schlusslichter der 401 Kreise und Städte sind Duisburg, Herne und Gelsenkirchen.

„Das heißt für Bremen aber natürlich nicht, dass man hier nicht gut leben kann“, sagt Kaiser. Es seien eben rein objektive Faktoren, die anhand von Daten untersucht wurden. Subjektiv, also in der persönlichen Wahrnehmung, ergebe sich meist ein anderes Bild als das der Statistik. Zudem gebe es in einer Großstadt andere sozial herausfordernde Faktoren. Kaiser gibt auch zu bedenken, dass man sich die Studie genau anschauen solle. Häufig seien die Platzierungen schlechter als es die vergebenen Punkte aussagen. Subjektive Einschätzungen etwa mit Hilfe von Befragungen seien bewusst nicht in die Studie einbezogen worden, erklärte Prognos.

In den Landkreisen Diepholz (Rang 332), Verden (Rang 327) und Osterholz (325) sieht es im Gesamtranking nur unwesentlich besser aus. In Niedersachsen lässt es sich nach der ZDF-Studie in den Regionen Braunschweig und Wolfsburg am besten leben. Braunschweig landete auf Platz 102.