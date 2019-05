Lässt man die Grundsteuer außen vor, so zeigt sich, dass die Wohnnebenkosten in Bremen moderat sind. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Die Nebenkosten für das Wohnen sind in Bremen so hoch wie in fast keiner anderen Landeshauptstadt. Vor allem die Grundsteuer treibt die Ausgaben in die Höhe. Das geht aus einer Untersuchung des Bunds der Steuerzahler hervor. Teurer ist es nur in Hamburg und im Westen Berlins.

Für seine Studie hat der Steuerzahlerbund die Hauptstädte der 16 Länder verglichen. Als Referenz dient ein Drei-Personen-Haushalt, der in einem Einfamilienhaus aus dem Jahr 2016 mit 120 Quadratmetern in der Randlage der Stadt lebt. Zu den Belastungen für die Hauseigentümer zählt der Verein unter anderem Wasserentgelte, Schmutzwassergebühren, Gebühren für Abfall und die Grundsteuer.

Durch die Grundsteuer in die Höhe getrieben

In der Analyse zeigt sich, dass die Hansestadt bei einigen dieser Kosten deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegt, bei anderen jedoch darüber. So ist der Wasserpreis in Bremen vergleichsweise niedrig: Für 132 Kubikmeter im Jahr werden hier knapp 330 Euro fällig. Spitzenreiter ist Saarbrücken mit 484 Euro, der Durchschnitt liegt bei 357 Euro. Bei den Gebühren für Schmutzwasser kommt Bremen allerdings unter die Top Vier und liegt mit 372 Euro etwa 64 Euro über dem deutschen Durchschnittswert.

Am deutlichsten werden die Wohnnebenkosten aber durch die Grundsteuer in die Höhe getrieben. Für das Beispiel-Haus in der Rechnung des Steuerzahlerbundes fallen jährlich etwas mehr als 1000 Euro an, doppelt so viel wie in München. Wer in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover wohnt, muss rund 620 Euro jährlich bezahlen.

Wie groß der Anteil der Grundsteuer an den Gesamtausgaben ist, wird bei einem Blick auf den Wohnnebenkosten deutlich, die der Steuerzahlerbund für Bremen berechnet hat. Sie belaufen sich auf 2145 Euro für das 120-Quadratmeter-Haus. Höher sind die Nebenkosten nur in Hamburg (2191 Euro) und in West-Berlin (2285 Euro). Durchschnittlich fallen in den Landeshauptstädten 1784 Euro an.

Lässt man die Grundsteuer außen vor, so zeigt sich, dass die Wohnnebenkosten in Bremen moderat sind. Mit 1138 Euro landet die Hansestadt sogar im unteren Drittel. Hannover liegt mit 1262 Euro über dem Bundesdurchschnitt von 1224 Euro.

Die Finanzsenatorin widerspricht

Dass Mieter und Eigentümer in Bremen besonders durch die Wohnnebenkosten belastet werden, sieht auch Ingmar Vergau so. „Bremen schneidet sehr schlecht ab“, sagt der Geschäftsführer von Haus und Grund. Gerade wenn in der Öffentlichkeit darüber diskutiert werde, wie man bezahlbaren Wohnraum schaffen kann, dürfe man nicht nur auf die Mieten schauen, sondern müsse auch die Wohnnebenkosten berücksichtigen. „Im Grunde sollten die verantwortlichen Politiker erst einmal vor der eigenen Türe kehren und dafür Sorge tragen, dass die durch die öffentliche Hand verursachten Wohnnebenkosten gesenkt werden, bevor sie die privaten Eigentümer in ihrer Mietpreiskalkulation bevormunden und beschränken“, fordert Vergau.

Die Finanzsenatorin widerspricht dieser Darstellung. In dem Vergleich seien die Straßenreinigungsgebühren nicht berücksichtigt worden, obwohl diese auch ein Teil der Wohnnebenkosten seien. „Der Vergleich hinkt“, sagt Karoline Linnert (Grüne). „Diesen Aspekt einfach auszuklammern, verfälscht das Ergebnis.“ Denn in Bremen entstünden hierfür keine separaten Kosten. „Der vergleichsweise hohe Bremer Hebesatz der Grundsteuer ­basiert auf dem Fakt, dass hier keine Straßenreinigungsgebühr erhoben wird.“

In der Studie heißt es dazu: „Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund der städtischen Randlage des Einfamilienhauses keine Straßenreinigungsgebühren erhoben werden.“ Das bezweifelt aber das Finanzressort: So müssten in Hannover Immobilienbesitzer für jeden Meter des Grundstücks an der Straßenseite monatlich bis zu 4,41 Euro zahlen. Der Hebesatz der Grundsteuer liegt dort bei 600 Prozent. In Bremen beträgt er seit 2016 unverändert 695 Prozent. Dafür verzichte man aber auf zusätzliche Gebühren für die Straßenreinigung.

In absehbarer Zeit wird sich die Grundsteuer aber ändern. Das Bundesverfassungsgericht hatte wegen völlig veralteter Bemessungsgrundlagen eine Neuregelung der Steuer bis Ende des Jahres verlangt. Wie genau das geschehen soll, darüber sind sich Bund und Länder derzeit uneinig.