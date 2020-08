An der Universität Bremen waren im vergangenen Jahr die meisten Studierenden immatrikuliert. (Michael Ihle)

Genau 19 219 Studierende waren 2019 an der Universität Bremen eingeschrieben. Damit lernten mit Abstand die meisten Hochschulstudierenden im Land an der Uni. Entsprechend sind dort auch die meisten wissenschaftlichen Mitarbeiter sowie Dozenten beschäftigt. Zudem ist die Zahl der Uni-Absolventen, von denen die Mehrheit einen Bachelor machte, am höchsten. Die Hochschule mit der geringsten Anzahl war mit 925 Studierenden dagegen die Hochschule für Künste (HfK).

Für eine bessere Vergleichbarkeit der Hochschulen lassen sich Zahlen wie etwa die Absolventenquote hinzuziehen. Hier liegt die Jacobs University (JUB) mit 92,5 Prozent erfolgreich beendeten Studien in 2018 ganz vorne. Mit drei Jahren für einen Bachelor-Abschluss wird dort im Schnitt auch am schnellsten studiert. In Grohn ist das Studium am teuersten: Statt einem Semesterbeitrag um die 400 Euro zahlt man meist 20.000 Euro pro akademischem Jahr.

(Pressestelle der jeweiligen Hochschulen, Stand 2019 / Grafik WESER-KURIER /Schumann)

Im Vergleich mit den anderen Hochschulen tummeln sich auf dem 340.000 Quadratmeter großen JUB-Campus die meisten internationalen Studierenden. 82 Prozent stammen von außerhalb der Bundesrepublik. Knapp neun Prozent sind beispielsweise Inder, fast sieben Prozent kommen gebürtig aus Nepal. Zum Vergleich: An Uni und Hochschule Bremen sind jeweils gut 30 Prozent Bremer und Niedersachsen eingeschrieben.

An der Hochschule Bremerhaven kommen 18 Prozent der Eingeschriebenen direkt aus der Seestadt. Doch auch hier gibt es Studierende aus 50 verschiedenen Ländern – allein acht Prozent aus dem asiatischen Raum.

Die meisten Studiengänge gibt es an der Uni. Die insgesamt 125 Studiengänge verteilen sich auf zwölf Fachbereiche, aufgeteilt in Natur- und Ingenieurs- sowie Sozial- und Geisteswissenschaften. Es ist auch die einzige Hochschule im Land, an der noch ein Staatsexamen – nämlich in Jura – möglich ist. Den einzigen Diplom-Studiengang gibt es an der HfK, wo man unter anderem einen Bachelor und Master of Music erlangen kann. Den einzigen PhD-Abschluss gibt es an der Jacobs University, wo, wie in Bremerhaven, mehr Männer als Frauen studieren.

Die Hochschule Bremen orientiert sich mit ihren Abschlüssen an der bremischen Wirtschaftsstruktur. Themenschwerpunkte der 66 Studiengänge sind deshalb Technik-, Natur-, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften. Ähnliche Schwerpunkte setzt die Hochschule Bremerhaven, an der man aber auch Meerestechnik und Tourismus studieren kann.