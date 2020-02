Studierende in Bremen wollen Mitbestimmung bei der Auswahl der Uni-Kanzlerin oder des Uni-Kanzlers (Symbolbild). (MICHAEL IHLE)

Auf mehr Mitspracherecht der Studierenden bei der Suche nach einem neuen Uni-Kanzler pocht die Hochschulgruppe "Asta für Alle" (AfA). Die linke Bündnisliste beklagt, bei der Auswahl der Kandidierenden und den Vorgesprächen für die Nachfolge von Kanzler Martin Mehrtens kämen Studierende nicht zu Wort. Als Konsequenz will sich die AfA bei der Wissenschaftssenatorin beschweren. "Ausgerechnet, wenn das höchste Amt in der Universitätsverwaltung neu besetzt werden soll, bleiben Studierende außen vor – das ist eine riesige Sauerei”, schimpft Listensprecher Jonas Elster in einer Pressemitteilung.

Die Universität Bremen verweist darauf, dass es sich bei der Kanzlerstelle um eine Verwaltungsstelle handelt. Deshalb seien in der Auswahlkommission auch nur Personen aus der Verwaltung vertreten und keine Studierenden. Aus Sicht der Uni sind die Studierenden keineswegs „außen vor“: Ein Mitspracherecht hätten sie als Mitglieder des Akademischen Senats (AS), dem zentralen Beschlussorgan der Hochschule. Dem AS gehören 22 Mitglieder aus den verschiedenen Zweigen der Uni, darunter sieben Professoren, fünf Dekane und vier Studierende.

„In diesem Gremium werden sich die ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten nämlich den Fragen der AS-Mitglieder im Laufe des Verfahrens stellen“, sagt Uni-Sprecherin Meike Mossig. Nach der Befragung bestelle der AS den neuen Kanzler oder die neue Kanzlerin. „Auch hier wirken die Studierenden mit ihren vier Stimmen mit.“ Mit rund 20 000 Köpfen sind die Studierenden laut AfA die größte Statusgruppe an der Uni. „Deshalb erwarten wir auch, bei den Entscheidungen an einer eigentlich demokratisch organisierten Universität eingebunden zu werden.“

Die Rolle der Studierenden im AS reicht der AfA nicht aus: Dort habe der Rektor nur das Wahlverfahren vorgestellt. Zu Jahresbeginn hatte Uni-Kanzler Mehrtens überraschend um seine sofortige Versetzung in den Ruhestand gebeten, seine Entscheidung nach Intervention des Wissenschaftsressorts aber wieder rückgängig gemacht. Nun will er bleiben, bis die Nachfolge geregelt ist, spätestens zum 31. Dezember 2020 scheidet er aus. Die genauen Gründe seines Rückzugs sind bis heute unklar.